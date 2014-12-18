'Hükümet bazı talepleri kabul etmezse kimse bizi dağlardan indiremez'

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, Türkiye hükümetinin bazı talepleri kabul etmemesi durumunda 400 yıl da olsa mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Hiç kimse bizi mücadeleden alı koyamaz hiç kimse bizi dağlardan indiremez" diye konuştu.

Alman Die Zeit gazetesinden Onur Burçak Belli ve Özlem Topçu'ya konuşan KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, Kobanê, çözüm süreci ve ABD ile ilişkilerine ilişkin konuştu.

'PKK tasvip etmediğimiz eylemlerde bulundu'

PKK'nın Batı'da doğru tanınmadığını, kendi bazı eksik ve hatalarının da olabileceğini söyleyen Bayık, '92-'95 yılları arasında kendilerinin de tasvip etmedikleri maksadını aşan eylemler bulunduğunu, köy korucularına yönelik izledikleri politikaları bu hatalar arasında saydı. Bayık, kendilerine düşmanlık besleyen pek çok korucu ile ilişkiye geçtiklerini ve hatalarını düzelttiklerini anlattı.

'Kobanê'de zor günler geride kaldı'

Kobanê'ye ilişkin soruları da yanıtlayan Bayık, ABD'den yardım almaları konusundaki eleştirilere de yanıt verdi. Bayık, ABD yardımının, Kobanê'ye yardım etmemenin IŞİD'e yardım etmek anlamına geleceği noktada gerçekleştiğini ve Amerika ve Avrupa ülkelerinin bu durumu kabullenemeyeceğini söyledi. PKK'nın Kobanê'ye savaşçı gönderdiğini de röportajında anlatan Bayık, Kobanê'nin en zor günlerini geride bıraktığını, YPG ve YPJ'nin Kobanê'nin dışında da savaş yürüttüğünü anlattı.

Türkiye'yi Kobanê'de savaşın uzun süre devam etmesini istemekle suçlayan Bayık, AKP'yi Kürtlere darbe vurmak için IŞİD'e destek vermekle suçladı. Bayık, "Türkiye'de Kürt sorununu siyasi olarak çözmek istemediği için Rojava'da Kürtlerin statü elde etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla Rojava'da kantonların tasfiye edilmesi gerekiyor. Tasfiye edemese bile, sürekli savaşla kantonları zor durumda bırakarak yeni Suriye'nin şekillenmesinde Kürtlerin rolü olmasını engellemek istiyor. Diğer bir nedeni de Ortadoğu'da hegemonyasını kurmak istiyor. Bunu da Sünni cepheyi geliştirerek gerçekleştirmek istiyor. Sünni cepheyi de DAİŞ temsil ediyor. Yeni bir Osmanlı gücü olmak istiyor Ortadoğu'da" diye konuştu.

'Hükümet seçimleri kazanıp, anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edip...'

AKP'yi "çözüm mantığı, hedefi ve programı" olmamakla suçlayan Cemil Bayık, şunları söyledi:

"Öyle onlarla anlaşarak bu adımları atmadık. Tek taraflı attık. 40 yıldır mücadele ettiğimiz gücü bilerek bu adımları attık. Pişman da değiliz. Önder Apo'nun hem bize hem Türkiye'ye gönderdiği bir müzakere taslağı var çözüm için. Biz o müzakere taslağını kabul ettiğimizi hem heyete söyledik hem de dün basına açıklama yaptık. 'Hükümetten de tutum değerlendirmesini istiyoruz' dedik. 'Gecikmeden hemen. Eğer hükümet de kabul ederse müzakereler başlar. Eğer kabul etmezse ki orada takvimler verilmiş, bu takvimlerin aşınılması yönünde değerlendiririz ve bunu bir savaş hazırlığı olarak değerlendiririz. Bunu kabul etmeyiz' dedik.



Ama şimdi o kararı uygulayamıyorlar. Çünkü seçimler var. Seçimleri kazanıp, anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edip ondan sonra o kararı uygulamak istiyorlar. Onun için biz de seçim öncesi durumların açığa çıkmasını istiyoruz. Müzakere olacaksa da olmayacaksa da.Türkiye'nin sorunu çözmesi için dünyada hiç kimsenin hiçbir hareketin yapmadığını yaptık. 93'ten bu yana dokuz kez tek taraflı ateş kes ilan ettik. Tek taraflı elimizdeki esirleri bıraktık, ateş kes ilan ettik, savaşı durdurduk, gerillayı kendi mevzilerinden çıkarıp Güney'e çektik. Dünyada hiçbir güç tek taraflı bu adımları atmaz. Mutlaka üçüncü gücün gözetiminde tartışır, imzalar ve öyle hayata geçirir. Biz ne üçüncü gözün gözetiminde bu tartışmaları yaptık. Ne de bu tartışmalarda bir karara vardık karşılıklı. Ne de imzaladık."

'Üçüncü taraf olmadan dünyada hiçbir sorun çözümlenemez'

Çözüm süreci için arabulucu bir üçüncü taraf görüşünü yineleyen Bayık, "Üçüncü bir taraf olmadan dünyada hiçbir sorun çözümlenemez ve çözümlenmemiştir. Türkiye en çok ABD'ye güvenir. ABD olabilir" dedi.

'Kürtler olmadan ABD Ortadoğu'da politika yapamaz'

ABD'nin Ortadoğu'da "Kürtler olmadan politika yapamayacağını" ileri süren Bayık, IŞİD'e karşı koalisyonun Kürtler ile ilişkide olmadan başarılı olamayacağını söyledi.

Bayık, Türkiye hükümetinin bazı talepleri kabul etmemesi durumunda ne yapacakları yönündeki soruya, "Kabul etmezse biz mücadeleyi sürdürürüz. Dört yüz yıl da olsa yine sürdürürüz. Hiç kimse bizi mücadeleden alı koyamaz hiç kimse bizi dağlardan indiremez" yanıtını verdi.

'PKK'de emekli yoktur'

Die Zeit'in, "çözüm olması" halinde siyaset yapıp yapmayacağı sorusuna da, "E ne yapacağım ben başka? PKK'de emekli yoktur" dedi.