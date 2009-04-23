Hükümet, Başbuğ'a neyi kastettiğini soracak

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) önümüzdeki hafta yapılacak toplantısına, terörle mücadele ve bu çerçevede Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki konuşmasındaki açılımlar damgasını vuracak.



Toplantıda, hükümetin Orgeneral Başbuğ’a bir süre önce Harp Akademileri Komutanlığı’nda yaptığı konuşmasındaki, “Devlet, dağ kadrosunun örgütten ayrılmasını sağlayacak şekilde mevcut yasal düzenlemelerin daha iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak için bazı değişiklikler yapmalıdır"şeklindeki sözleriyle neyi kastettiğini sorması bekleniyor.



MGK, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında önümüzdeki hafta başında Çankaya Köşkü’nde toplanacak. 28 Nisan’da yapılması planlanan toplantıda, ABD Başkanı Barak Obama’nın ziyaretinin ardından Irak ve Ermenistan konularında değerlendirme yapılacak. Toplantıda, Türkiye?ABD-Irak üçgeninde terörle mücadele alanında atılan ve atılacak adımlar üzerinde de durulacak.



Toplantıda, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki konuşmasında işaretini verdiği “Etkin Pişmanlık Yasası’nın uygulanma esaslarına yönelikö öneriler de gündeme gelecek. Bilindiği gibi Orgeneral Başbuğ, Harp Akademileri’ndeki konuşmasında, bazı yeni açılımlar yapmış ve “Devlet, dağ kadrosunun örgütten ayrılmasını sağlayacak şekilde mevcut yasal düzenlemelerin daha iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak için bazı değişiklikler yapmalıdırö şeklinde konuşmuştu. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ise Orgeneral Başbuğ’un açıklamalarını değerlendirirken, "Kendileri ile ayrıntılı görüşmek gerekir. Ne ifade ettiler, neyi kastettiler konuşmak gerekir" demişti.



Yaş haddinin 2007’de dolmasına karşın görev süresi 2 kez uzatılan MİT Müsteşarı Emre Taner’in Mayıs ayında emekliye ayrılması bekleniyor. MİT Yasasına göre, müsteşarlığa atanacak ismin önce MGK’da görüşülmesi, ardından Başbakan tarafından atanması ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın MİT Müsteşarlığı için düşündüğü ismi MGK’da açıklaması bekleniyor.









