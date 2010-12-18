'Hükümet bana zengin koca bulsun!'

T24 - Adı TBMM bütçe görüşmelerinde gündeme gelen CHP’li Şahin Mengü’nün kızı CNN TÜRK spikeri Nevşin Mengü, twitter’dan Ak Parti’ye gönderme yaptı.



CHP Milletvekili Şahin Mengü’nün kızı Nevşin Mengü’nün adı geçen gün bütçe görüşmeleri sırasında TBMM’ye taşınmıştı. CHP, yandaş medyanın yanı sıra bakanların müşavirlerinin TRT kadrosuna alındığını savununca TRT’den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise “CHP’li Şahin Mengü’nün kızı da TRT’de çalıştı” yanıtını verdi. Bunun üzerine CHP’li Şahin Mengü, koltuğunu ortaya koydu ve “Benim kızım “One Haber Ajansı” adlı ortakları Türk olan, dünyanın muhtelif şehirlerinde temsilcilikleri olan bir haber ajansının Tahran temsilcisiydi. Bir kişi benim çocuğumun TRT’de çalışması için tavassutta bulunduğumu söylerse milletvekilliğinden istifa ederim. Sayın Arınç, benim kızımın TRT personeli olduğunu bana ispat edeceksiniz. İspat etmezseniz meslektaşlığımıza saygısızlık etmiş olursunuz.





tweet’ini daha sonra sildi



Olayın gerçeği budur. Benim kızım hiçbir şekilde TRT personeli olmamıştır” dedi. One Ajans elemanı olarak Tahran’da görev yaparken TRT Haber’de ekrana gelen Nevşin Mengü de, twitter’da espri yaptı ve “Madem nerede çalışsam sıkıntı oluyor. Hükümet de bana zengin koca bulsun o zaman” yorumunu yazdı. Bir takipçisi de Mengü’yü yazdığı bu iletinin haber olabileceğini söyledi. Bunun üzerine gülerek “Olur mu hakkaten, bir de bununla uğraşmayalım şimdi” yorumu yaptı ve bir süre sonra da tweet’ini sildi.





