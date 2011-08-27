Hükümet azınlıkların mülklerini iade ediyor

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Hükümet, cemaat vakıflarının taşınmazlarıyla ilgili tarihi bir adım attı. Cemaat vakıflarının

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hükümet, cemaat vakıflarının taşınmazlarıyla ilgili tarihi bir adım attı. Cemaat vakıflarının 1936 yılında beyan ettikleri tüm taşınmazları, mezarlıkları ve çeşmeleri adlarına tescil edilecek. Üçüncü şahıslar adına kayıtlı olan taşınmazların rayiç değeri ise hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce cemaat vakıflarına ödenecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'' kapsamında ''5737 sayılı Vakıflar Kanunu''na geçici madde eklendi.

Buna göre, cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup, malik hanesi açık olan taşınmazları, 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlarıyla 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri, tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleriyle, 12 ay içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra ilgili tapu sicil müdürlüklerince cemaat vakıfları adına tescil edilecek.

Cemaat vakıflarınca satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan, üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların, Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değeri, Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

AA muhabirinin Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Lozan Antlaşması ile güvenceye alınan azınlık cemaat vakıfları, 1936 yılında taşınmaz mallarına ilişkin beyanname verdi. Ancak yıllar içinde beyan ettikleri taşınmazlar, cemaat vakıfları adına tescil edilmedi, bazıları 3. üçüncü şahıslara devredildi.

Bazı cemaat vakıflarının taşınmaz mallarının kendilerine tescil edilmemesi nedeniyle açtığı dava sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi yüksek miktarda tazminata mahkum etti.


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