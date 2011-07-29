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Hükümet askerliği kısaltmak için çalışmalara başladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, askerliğin kısaltılması ile ilgili yeni dönemde atılması gereken adımların atılacağını açıkladı.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, askerliğin kısaltılması ile ilgili yeni dönemde atılması gereken adımların atılacağını açıkladı.

Hükümet askerliğin kısaltılması yönünde harekete geçiyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, askerliğin kısaltılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.  



Bozdağ, askerliğin kısaltılması ile ilgili yeni dönemde atılması gereken adımların atılacağını söyledi.

Bozdağ, vatani görevin kısaltılmasıyla ilgili çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: "Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı askerlikle ilgili TSK'nın yapısını farklı bir şekilde değiştirmek için değerlendirme çalışması başlamıştı. 

Bu çalışma devam ediyor. Seçim döneminde bu çalışmalara ara verilmişti.

Şimdi kaldığı yerden çalışma devam ediyor ama detaylara sahip olmadığım için bilgi veremiyorum."


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