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Hükümet Anayasa çalışmalarını kilitledi mi?

CHP'li Türmen, AKP'den komisyonun çalışması süresi olarak gösterilen 31 Aralık tarihi ile başkanlık rejimi konusunda, CHP'li Kart ile birlikte kamuoyuna bir değerlendirme yapacaklarını söyledi

21 Aralık 2012 19:34

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Rıza Türmen, hükümet kanadından gelen ve komisyon çalışmalarını sekteye uğratan anayasa yapımı konusunda CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ile birlikte pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

CHP, 24 Aralık Pazartesi günü  AKP’nin  anayasa yapım sürecinde komisyon çalışmalarını  sekteye  uğratan tutumunu  bir basın toplantısıyla anlatacak.

Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Rıza Türmen,hükümetten  komisyonun çalışması süresi olarak gösterilen 31 Aralık tarihi ile  başkanlık rejimi konusunda, Atilla Kart ile birlikte  kamuoyuna bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. CHP’li vekiller, anayasa yapım konusunda hükümetten ve komisyon içindeki üyelerden gelen farklı seslerin çalışmaları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

 

Anayasa’da neler oluyor

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda,  süre ve başkanlık rejimi krizi bir süre önce askıya alınmıştı.  Ancak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, önceki gün “ 31 Aralık’ta komisyonun süresi bitiyor. Sonrasında başbakanımız karar verecek” açıklamasıyla çıkış yapmıştı.  Bozdağ’ın bu açıklaması, komisyon üyesi AKP’liler tarafından ‘ bizi bağlamaz’ biçiminde yorumlansa da uzun zamandır bir kilitlenme dikkat çekiyor.

 CHP, AKP’nin ‘uzlaşılan maddeleri’ bir kenara koyacağını, istediği bazı düzenlemelerle referanduma götüreceğini  düşünüyor. CHP’ye göre, AKP, bir paket hazırlayacak ve bunu referanduma sunacak.

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