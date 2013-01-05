Hükümet, AİHM'de Çetin Doğan'ı Aytaç Yalman'ın sözleriyle suçladı

Ahmet Küçük

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Balyoz darbe planı davası sanığı eski Birinci Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan’ın başvurusu üzerine, Strasbourg’a gönderdiği cevaplarda soruşturma ve dava süreci boyunca gerçekliği tartışma konusu edilen 11 ve 17 no.lu CD’lere değinmedi. Cevabını AİHM’e gönderdiği yazıyı 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı’nın evsahipliğinde Selimiye Kışlası’nda düzenlenen “Plan Semineri”nde yapılan ses kayıtlı konuşmalara dayandıran hükümet dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın “seminerin emirlerine karşı gelinerek düzenlendiği” sözlerini de Çetin Doğan’ın tezlerine karşı kullandı.

Halen temyiz aşamasında bulunan Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneral Çetin Doğan’ın “delilerin manipüle edildiği ve tutukluluğunun TCK’ya aykırı olduğu” gerekçesiyle AİHM’ye yaptığı başvuru üzerine Strasbourg’un hükümetten istediği cevaplar ortaya çıktı.

Hükümetin cevapları, Doğan’ın Harvard Üniversitesi üyesi ve öğretim üyesi olan damadı Dani Rodrik ile kızı Pınar Doğan’ın www.balyozdavasıvergercekler.com adresinden yayın yapan sitede yayımlandı. Hükümetin cevaplarını Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Nurdan Okur Strasbourg’a gönderdi. Sitede hükümetin sonradan oluşturulduğu suçlamalarına hedef olan 11 ve 17 no.lu CD’ler konusuna girmemesi eleştirildi.

Hükümetin AİHM’ye gönderdiği cevabın tam metni