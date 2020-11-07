Hükûmet, af yasalarıyla 101.1 milyar lira kaynak topladı

AKP'nin 3 yılda peş peşe çıkardığı 3 ayrı vergi ve sigorta affıyla halktan 75 milyar lira para topladı. İmar affı ve 2B affıyla birlikte tahsilat 101.1 milyarı buldu.



Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı Yıllık Programı'nda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında birbiri ardına çıkarılan 3 ayrı af yasasıyla bugüne kadar halktan 74.4 milyar lira para toplandığı bilgisi yer aldı.

Yeniden yapılandırma adı altında para toplama yöntemine hemen her fırsatta başvuran hükûmet, bu 3 affın dışında 2018 yılında imar affı ve 2B afları çıkardı. Bu iki af sayesinde de 26.7 milyar lirayı kasaya koyan hükümet, 2016 yılından bu yana aflardan toplamda 101 milyar 100 milyon lirayı aşkın kaynak elde etti.

Yeni bir af daha yolda

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yasa teklifiyle 500 milyar liralık kamu alacağını daha yapılandırarak yeni bir affı daha mevzuata eklemeye hazırlanan hükûmet, 2016-2018 arasındaki 3 yılda 3 af birden çıkardı.



2016 yılında 6736 sayılı, 2017'de 720 sayılı, 2018'de de 7143 sayılı af kanunları ile başta vergi, sigorta primi ve cezalar olmak üzere, ekonomik darboğaz nedeniyle ya da af beklentisiyle ödenmeyen kamu alacaklarının birikmiş faizleri silinip yeniden yapılandırılarak taksitlendirildi.



Yıllık programda yer alan resmi verilere göre, 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı af kanundan 1.4 milyar lirası bu yılın ilk 9 ayında olmak üzere bugüne kadar 42.9 milyar lira para toplandı. Pandemi ve yeni af beklentisinin de etkisiyle bu yılın ilk 9 ayında aflardan sadece 4 milyar lira geldi.

3 katlı binalara iki kat daha çıkma hakkı

1999 ve 2001 büyük depremlerinden çıkarılacak derslerle zayıf binaların hızla yıkılıp, toplanan kaynaklarla kentsel dönüşümün hızla tamamlanması beklenirken, Türkiye imar aflarına sahne oldu.



Normalde 3 kat yapılacak şekilde projelendirilmiş ancak kaçak yollarla üzerine 4'üncü 5'inci katları çıkılmış binalar imar aflarıyla cezadan kurtuldu.



2018 affıyla kaçak yapı sahiplerinden 24.7 milyar lira para toplandı. Ayrıca her fırsatta çıkarılan 2B aflarının sonuncusu olan 2018 affından da 2 milyar lira gelir elde edildi.