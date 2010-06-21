'Hükümet açılım politikasını terk etti'

T24 - Türkiye'deki terörist saldırılar, dünya basınında da yankı buldu. Yabacı basın saldırıların demokratik açılım politikasını olumsuz etkileyeceğini yazdı.



Haftasonu düzenlenen ve 11 askerin şehit olduğu Şemdinli'deki terör saldırısı dünya basınında geniş yankı buldu.



Gazetelerde yer alan değerlendirmelerde, bu son saldırılarla hükümetin demokratik açılım sürecinin sona erdiğine işaret edildi.



Konuyla ilgili haberinde, "Hükümet demokratik açılım politikasını terketti" ifadesini kullanan BBC şöyle devam etti:



"Türk hükümeti çatışmayı sonlandırmak ve Kürtlerin şikayetlerine hitap etmek amacıyla yeni bir inisiyatif ilan etti, ancak söz verdiği önlemler paketini asla oluşturmadı ve şimdi girişimden vazgeçmiş görünüyor."





Kürtlerin istekleri kabul edilmedi



ABD'nin New York Times gazetesi ise Türk hükümetinin demokratik açılımı başlatırken, Kürtlerin bir takım isteklerini kabul etmediğine işaret etti:



"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki 12 milyon Kürt'ün kültürel ve demokratik haklarını vermek için insiyatifi ele aldı. Ancak, Kürtlerin etnik kimliklerinin anayasal olarak tanınması ve örgüt üyelerine genel af gibi isteklerini reddetti."



Lübnan'da yayımlanan Es Safir gazetesi de demokratik açılıma yıkıcı darbenin vurulduğu görüşünde. Gazetede, "Bu son terör saldırısı, vurduğu yıkıcı darbeyle demokratik açılım sürecini bitirdi" deniyor.





Heronlar nasıl tespit edemedi?



Gazetedeki makalede ayrıca Kürt yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti hatırlatırılrken, bu son saldırıların Ankara'nın Kuzey Irak'taki yönetimle ilişkilerini sorgulamasına yol açtığı da belirtildi.



ABD ile Ankara arasında istihbarat işbirliğinin işlevini ve İsrail'den alınan Heron uçaklarının teröristleri nasıl tespit edemediği sorusunu yönelten Es Safir, bu saldırılarda ABD ile İsrail'in rolü olup olmadığını da sorguladı.





