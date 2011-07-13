Hükümet 322 vekilden güvenoyu aldı

T24- Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Başbakan Erdoğan başkanlığındaki 61'nci hükümet 322 milletvekilinin oyuyla güvenoyu aldı. Güvenoylaması sırasında bazı milletvekillerinin hem elektronik cihazla hem de Başkanlık Divanı'na pusula vererek oy kullanmaları karışıklığa yol açtı. Bu oylamada; 800 oy kullanılırken, 644 de “evet” oyu çıktı.





Oylama sonucunda Başbakan Erdoğan milletvekillerine teşekkür ederek, "Önümüzde çok iddialı, yoğun bir sürecin olduğunu biliyorum. İnanıyorum ki egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu kutlu çatı altında büyük bir mücadeleyi geleceğe yönelik hep birlikte vereceğiz" dedi.





Meclis Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, CHP milletvekillerinin yemin etmesinin ardından güvenoylamasına geçildi. Birleşimi yöneten Yakut, oylamanın açık oylama ve elektronik cihazla yapılacağını belirtirken, oylama sonucunda ise karışıklık yaşandı. Oyların sayımı için beş dakika olarak verilen ara ise yaşanan karışıklık nedeniyle 50 dakika sürdü. Karışıklığın bazı milletvekillerince hem elektronik oy kullanılması hem de Başkanlığa oy pusulası verilmesi nedeniyle yaşandığı belirtildi. Genel Kurul'da oylamada mükerrer oy kullanılmaması için elektronik cihazla yapılan oylama ile oy pusulaları tek tek karşılaştırıldı. Yapılan oylamaya ise 495 milletvekili katıldı. 61'nci hükümet 322 milletvekilinin oyuyla güvenoyu alırken 173 ret oyu çıktı.







Erdoğan Bahçeli ile tokalaştı





Güvenoylamasına AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin yanısıra Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra salondan ayrıldı. Başbakan Erdoğan oylamanın sonucunun açıklanmasının ardından AKP grup başkanvekilleriyle ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.







Başbakan’dan teşekkür konuşması







Başbakan Erdoğan, oylama sonucunun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Milletvekillerine teşekkür eden Başbakan Erdoğan, "Önümüzde çok iddialı, yoğun bir sürecin olduğunu biliyorum. İnanıyorum ki egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu kutlu çatı altında büyük bir mücadeleyi geleceğe yönelik hep birlikte vereceğiz. Buradaki dayanışmamız, birliğimiz, beraberliğimiz ülkemizi, Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmakta önemli bir imtihan olacaktır. Bu imtihanı beraber başaracağız" diye konuştu.



