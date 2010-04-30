Hükümet, 30 ilin valisini değiştiriyor

T24 - Valiler kararnamesi yolda. Hükümet yaklaşık 30 ilin valisini değiştirmek için kolları sıvadı. Değişecek valiler arasında istanbul Valisi Muammer Güler'in de bulunması bekleniyor.



Kulislerde Güler'in, kısa bir süre önce yasa ile kurulan Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'na atanacağı konuşuluyor. Hükümet 30 ilin valisini değiştirmeye hazırlanıyor, üstelik de bir iki haftaya kadar.



Edinilen bilgilere göre valisi değişecek iller arasında İstanbul da var. Muammer Güler, 2003 yılından beri İstanbul Valisi.



Güler'in terörle mücadele için kurulan Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'na atanacağı belirtiliyor.



İstanbul Valiliği için ise Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun adı geçiyor. Avni 2007'den beri Diyarbakır Valisi. Valisi değişecek 30 il arasında Çorum, Samsun ve Mersin de var.



Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Mersin Valisi Hüseyin Aksoy'un da birbirleriyle yer değiştirebilecekleri ifade ediliyor.





