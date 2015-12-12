Hükümet, 2016'da seçim barajını yüzde 7'ye indirmeyi planlıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı, hükümetin ‘2016 Yılı Eylem Planı’nda yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi yer alıyor. Düzenleme için son tarih 21 Aralık 2016 olarak belirlendi. Barajın yüzde 7’ye çekilmesi gündemde. Planda, 21 Mart’a kadar cemevlerine statü sözü veriliyor. Ancak Alevi dernekleri aynı düzenlemedeki ‘geleneksel irfan merkezleri’ ifadesine itiraz ediyor. Plana göre HSYK üyeleri de artık TBMM’de seçilecek.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Eylem Planı’nda yüzde 10’luk seçim barajıyla ilgili düzenlemeye gidileceği belirtildi. Düzenleme, 2016 Eylem Planı’nın 1 yıl içindeki hedefleri arasına alındı. Düzenleme için son tarih de 21 Aralık 2016 olarak verildi. Kulislerde, yönetimde istikrarın korunabilmesi için barajda ciddi bir düşüşe sıcak bakılmadığı, diğer partilerle de yapılacak görüşmelere göre barajın yüzde 7 çizgisine çekilebileceğinden söz ediliyor.

Baraj konusundaki son kararı parti yönetiminin vereceği belirtiliyor. ‘Başkanlık sistemi’ tartışmalarının da bu konuda etkili olabileceği konuşuluyor. AK Parti’nin iki yıl önce gündeme taşıdığı 3 seçenekli önerisinin de güncellenerek yeniden tartışmaya açılabileceğine dikkat çekiliyor. AK Parti mevcut sistemde yüzde 10 barajını korurken, yüzde 5 barajlı daraltılmış bölge ve barajsız dar bölge sistemleri önerisinde bulunmuştu.

CHP barajın yüzde 5 ya da 3’e indirilmesini önermiş, MHP baraj tartışmalarına mesafeli bir tutum almış; HDP de barajın tümüyle kaldırılması ya da yüzde 3’e çekilmesi görüşünü dile getirmişti. Eylem Planı’na göre Adalet Bakanlığı, Seçim Yasası ile birlikte Siyasi Partiler Yasası değişikliğine de çalışacak.

HSYK için RTÜK modeli

Eylem Planı’nın ‘adalet’ bölümündeki, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile yüksek yargıya yönelik değişiklikler dikkat çekti. Buna göre HSYK, ‘Savcılar Yüksek Kurulu’ ve ‘Hâkimler Yüksek Kurulu’ olarak ikiye bölünecek.

HSYK üyeleri RTÜK üyeleri gibi TBMM’de seçilecek. Yargıtay ve yerel mahkemeler arasında görev yapacak Bölge Adliye Mahkemeleri planda yer aldı. Bu mahkemelere en az 2 yıl kıdemi olan Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından atama yapılacak. Böylece yüksek yargıda ‘paralel yapının’ tasfiye edileceği belirtiliyor. 21 Aralık 2016’ya kadar vatandaşların hak arama yollarını güçlendirmek amacıyla devlet desteği sağlanarak hukuki himaye sigortası getirilecek. Vatandaşlar, sağlık sigortası gibi hukuki himaye sigortasına girebilecekler ve devlet bu sigorta primlerinin belli bir nispetini karşılayarak teşvik edecek. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)