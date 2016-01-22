Hükümet, 13 bin erkeğin sakallarını zorla kesti

Tacikistan’da hükümet, ülkeyi tehdit ettiğini düşündüğü radikal dincilikle mücadele bahanesiyle 13 bin erkeğin sakalını zorla keserken, bin 700 kadını da başörtülerini çıkarmaya ikna etti.

Hürriyet’in haberine göre Tacikistan resmi haber ajansının haberine göre polis, ‘ülkeyi yabancı etkilerden koruma önlemleri’ çerçevesinde son haftalarda 13 bin erkeğin sakalının ‘çok uzun’ veya ‘hırpani’ olduğu gerekçesiyle tıraş edildiğini açıkladı.

Polis, bin 700 kadını başörtülerini çıkarmaya ‘ikna etmenin’ yanı sıra, kara çarşaf giyen 89 kadını fuhuş yaptıkları suçlamasıyla tutukladığını duyurdu. Kara çarşaf satan 169 mağaza da kapatıldı.