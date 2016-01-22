T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hükümet, 13 bin erkeğin sakallarını zorla kesti

Hükümet, sakalları 'hırpani' bulduğunu açıkladı

22 Ocak 2016 14:42

Tacikistan’da hükümet, ülkeyi tehdit ettiğini düşündüğü radikal dincilikle mücadele bahanesiyle 13 bin erkeğin sakalını zorla keserken, bin 700 kadını da başörtülerini çıkarmaya ikna etti.

Hürriyet’in haberine göre Tacikistan resmi haber ajansının haberine göre polis, ‘ülkeyi yabancı etkilerden koruma önlemleri’ çerçevesinde son haftalarda 13 bin erkeğin sakalının ‘çok uzun’ veya ‘hırpani’ olduğu gerekçesiyle tıraş edildiğini açıkladı. 

Polis, bin 700 kadını başörtülerini çıkarmaya ‘ikna etmenin’ yanı sıra, kara çarşaf giyen 89 kadını fuhuş yaptıkları suçlamasıyla tutukladığını duyurdu. Kara çarşaf satan 169 mağaza da kapatıldı. 

ETİKETLER

tacikistansakalkesmehırpani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24