Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye 113 ülke arasında 101'inci sıraya geriledi!

Türkiye, "2017 Hukukun Üstünlüğü Endeksi"nde (Rule of Law), iki sıra daha gerileyerek 113 ülke arasında 101'inci sırada yer aldı. Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği endekste Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında sonuncu sırada yer alırken, orta üst gelir grubundaki 36 ülke arasında ise sadece Venezuela'nın önünde kendine yer bulabildi.

Türkiye aynı endekste 2014'te 59, 2015'te 80, 2016'da 99'uncu sırada bulunuyordu.

Dünya Adalet Projesi (JWP) tarafından ülkelerin hukuk sistemlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nin 2017 verileri açıklandı.

110 bin hanede 3000 uzman ile görüşülerek hazırlanan endeksin sponsorları arasında Avrupa Komisyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Apple, Microsoft gibi uluslararası şirketler de bulunuyor.

Türkiye açısından gerilemenin sürdüğü endekste, yalnızca Bangladeş, Honduras, Uganda, Pakistan, Bolivya, Etiyopya, Zimbabve, Kamerun, Mısır, Afganistan, Kamboçya, Venezuela Türkiye'nin gerisinde yer aldı.

2017 Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde ülkelerin sıralaması şöyle:

JWP endeksine göre, Türkiye 'iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler' arasında 3. sırada. Türkiye'nin üstünde sadece Zimbabve ve Venezuela bulunuyor.

Türkiye, temel haklar kategorisinde 107, kamu düzeni ve güvenliğinde 106, hukuk mahkemeleri konusunda 94, hükümetin şeffaflığı kategorisinde 93 ve düzenleyici uygulamalar konusunda 84'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin nispeten iyi puan aldığı konular ise ülkede yolsuzluğun bulunmaması ve cezai adalet oldu.Türkiye yolsuzluğun bulunmaması konusunda 54, cezai adalet konusunda ise 74'üncü sırada bulunuyor.

Dünya Adalet Projesi tarafından hazırlanan raporda ülkelerin konu başlıklarına göre sıralaması şöyle:

Hükümetin şeffaflığı

Cezai adalet

Hukuk mahkemeleri

Düzenleyici uygulamalar

Hükümet gücünün sınırlanması

Kamu düzeni ve güvenliği

Temel haklar

Yolsuzluğun bulunmaması