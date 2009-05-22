Hukuki yol varsa yargılanırım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Nereye çelenk yollandı, nereye yollanmadı ben Cumhurbaşkanı olarak takip edemem" dedi.



Gül, Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye Florası Projesi Tanıtım Toplantısının ardından verdiği kokteylde gazetecilerin bazı konulardaki sorularını yanıtladı.



Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından yaşanan tartışmaların anımsatılması üzerine Gül, şöyle konuştu:



"Ben onları Meclise bıraktım ama söylemiştim bunu zaten. Varsa hukuk yolları, yargılanma falan dersen, hiçbir konudan tereddütüm olmadığını söyledim. Daha ne yapayım? Milletvekiliyken söylemişim, 'kaldırın dokunulmazlığımı' demişim. Şimdi açıkça söylüyorum, bazı şeyleri söylemek bana yakışmaz, Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. O yüzden daha fazla şey söylemek istemiyorum. Şahsım adına benim herhangi bir endişem yok."



Gül, "Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına şaşırdınız mı" sorusunu, "Şaşırmadık. Biz buna alışkınız. Cumhurbaşkanı olarak daha iddialı şeyler söylemek istemiyorum. Benim açımdan herhangi bir sorun yok. Türkiye'nin imajıyla ilgili bir durum söz konusu" diye yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de aynı konuda, "Biz Türkiye'de neler gördük. Bu kadar titiz bir insanın böyle itham edilmesine üzülüyorum" dedi.



Gül, geçtiğimiz pazartesi günü vefat eden ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın cenazesine çelenk gönderilmemesiyle ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de, "Nereye çelenk yollandı, nereye yollanmadı ben Cumhurbaşkanı olarak takip edemem" diye konuştu. (AA)

