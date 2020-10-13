Hukuken hâlâ savaş halinde olan İsrail ile Lübnan, deniz sınırlarını görüşmek için masaya oturacak

Hukuken hâlâ savaş halinde olan Lübnan ile İsrail, yıllardır iki ülke arasında çatışma sebebi olan doğal gaz zengini Akdeniz'deki deniz sınırlarını müzakere etmek üzere masaya oturacak.

Görüşmelerde ABD arabuluculuk yapacak. ABD yaklaşık üç senedir tarafları masaya oturtmak için yoğun diplomasi yapıyordu.

İsrailli Bakan Yuval Steinitz, "Bir normalleşme veya barış görüşmesinden bahsetmiyoruz. 10 yıldır denizdeki doğal kaynaklarımızın gelişmesini önleyen bir teknik ve ekonomik sorunu çözmeye çalıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Mike Pompeo, masaya oturma kararını "tarihi" olarak nitelendirdi.