Hukukçulardan sivil ölümleriyle ilgili suç duyurusu

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV), Çağdaş Hukuçular Derneği (ÇHD) ve Demokrasi için Hukukçular örgütlerine üye bine yakın avukat son dönemde sokağa çıkma yasağı bulunan illerde gerçekleşen operasyonlarda hayatını kaybeden, yaralanan ve operasyonlar yüzünden yerinden edilenlerle ilgili olarak insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak.



Avukatlar, suç duyurusunu 11 Şubat Perşembe günü 13:00'de Çağlayan Adliyesi'nde ve eş zamanlı olarak altı diğer ilde yapacak. Suç duyurusunda adı geçen şüphelilere Türk Ceza Kanunu (TCK) 77. Maddesi’nde geçen “insanlığa karşı işlenen suçlar” ve TCK 309'da geçen “Anayasayı ihlal” suçları yöneltiliyor.



Suç duyurusu dilekçesinde “İnsanlığa karşı işlenen suçun, suçlar hiyerarşisinde soykırıma en yakın suç” olduğu ve “mağdurların şahsında tüm insanlığın varlığının ve onurunun hedef alındığı” öne sürülürken, uluslararası hukuk kuralları da hatırlatarak, sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde gerçekleştirilen operasyonların bu suçlar kapsamında olduğu savunuluyor.



Dilekçede ayrıca, Cizre, Sur, Varto, Nusaybin, Silvan, Beytüşşebap, Diyadin, Hakkari ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda hayatını kaybeden ve yerinden edilen sivillerle ilgili ayrıntılı bilgi sunuluyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü ile Cizre Kaymakamı da dahil olmak üzere, bölgede görev yapan mülki amirler ile askerî yetkililer de dilekçede ‘’şüpheli’’ sıfatıyla yer alıyor.

Bu yazı P24 Bağımsızlık Gazetecilik Platformu'nda yayımlanmıştır.