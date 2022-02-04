Hukukçulardan MİT mensuplarının cenazesini haberleştiren gazetecilere verilen cezaya tepki: Siyasi yargılama yapıldı!

İstinaf mahkemesi, Libya’da şehit olan MİT mensuplarının cenazesini haberleştiren gazetecilere verilen cezaya yapılan itirazı reddedip kararı onadı. Aralarında Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın da bulunduğu beş gazeteciye verilen hapis cezalarının onanmasına hukukçular tepki gösterdi. Haber alma ve ifade özgürlüğüne aykırı diyerek kararı eleştiren hukukçular, “Yargısız infaz gerçekleşti. Sadece isimler üzerinden siyasi yargılama yapıldı” yorumunda bulundu.

İstinaf Mahkemesi, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik’e, Libya’da şehit olan MİT mensuplarının cenazelerini haberleştirmesi nedeniyle verilen hapis cezalarına yönelik itiraz başvurusunu reddetti ve cezalarını onadı. Hukukçular karara tepki gösterdi. Cumhuriyet'in haberine göre, Avukat Ruşen Gültekin, sanıkların daha iddianame ortaya çıkmadan infaz edilmeye başlandığını belirterek “Yargısız infaz gerçekleşti. Burada gerçek anlamda adalete ulaşmayı hedefleyen bir yöntem uygulanmadığını görüyoruz. Ülkemiz adına çok üzücü. Türkiye bunları yaşamamalı, bu haberler, gazetecilerin ifade özgürlüğü kapsamındadır ve kesinlikle suç değildir” dedi.

"Serbest kalacaklar"

Davada Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun vekilliğini yapan avukat Hüseyin Ersöz, konuyla ilgili sanıkların Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel başvuruların hâlâ değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Ersöz, sanıkların tutuklu kaldıkları süreler nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında kalmayacaklarını belirterek “İfade hürriyetinin ihlali bir kez de yüksek mahkeme tarafından yapılmıştır. Bu karar sonrasında gazeteciler infaz savcılıklarına giderek teslim olacaklar. Açık ceza infaz kurumlarının hazırlayacakları raporlar doğrultusunda denetimli serbestlik kararı ile serbest kalabileceklerdir. Yaklaşık 1.5 yıldır Anayasa Mahkemesi’nin gazetecilerle ilgili kararını açıklamasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda karar vermesi basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü açısından önemlidir” açıklamasını yaptı.