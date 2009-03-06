Hukukçulardan Karadayı’ya suç duyurusu

Hukukçular Derneği, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hakkında, basına yansıyan ses kayıtlarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Adalet Sarayı önünde cübbeleriyle toplanan Hukukçular Derneği üyeleri adına açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Reşat Petek, Karadayı hakkında basına yansıyan ses kayıtları bulunduğunu hatırlattı.



Petek, bu kayıtlardaki konuşmaların TCK'nın 309, 311 ve 312. maddesindeki suçları oluşturduğunu savundu.



Reşat Petek, "Masumiyet karinesine inançla kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Ancak suç işlediği iddia olunan her kim olursa olsun hakkında gerekli soruşturma yapılarak yasal gereğinin takdir ve ifa edilmesini, elde edilen delillerle kuvvetli şüphe oluşması halinde haklarında kamu davası açılarak hukuk içinde hesap sorulması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.



Grup daha sonra, Karadayı hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçisini savcılığa verdi.



Dilekçede, ses kaydının Karadayı'ya ait olup olmadığının tespit edilmesi, ardından gerekli yasal işlemin yapılması telep ediliyor.

