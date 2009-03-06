T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hukukçulardan Karadayı’ya suç duyurusu

Hukukçular Derneği, Karadayı hakkında, basına yansıyan ses kayıtlarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

06 Mart 2009 02:00

Hukukçular Derneği, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hakkında, basına yansıyan ses kayıtlarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde cübbeleriyle toplanan Hukukçular Derneği üyeleri adına açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Reşat Petek, Karadayı hakkında basına yansıyan ses kayıtları bulunduğunu hatırlattı.

Petek, bu kayıtlardaki konuşmaların TCK'nın 309, 311 ve 312. maddesindeki suçları oluşturduğunu savundu.

Reşat Petek, "Masumiyet karinesine inançla kimseyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz. Ancak suç işlediği iddia olunan her kim olursa olsun hakkında gerekli soruşturma yapılarak yasal gereğinin takdir ve ifa edilmesini, elde edilen delillerle kuvvetli şüphe oluşması halinde haklarında kamu davası açılarak hukuk içinde hesap sorulması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Grup daha sonra, Karadayı hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçisini savcılığa verdi.

Dilekçede, ses kaydının Karadayı'ya ait olup olmadığının tespit edilmesi, ardından gerekli yasal işlemin yapılması telep ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24