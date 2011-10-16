Hukukçular: Savcı Berk niye kurul raporunu istedi anlayamadık

T24 - 'Şike soruşturması' savcısı Mehmet Berk'in, Futbol Federasyonu'ndan Etik Kurulu'nun raporunu istemesine hukukçular anlam veremedi. Avukatlar, "Bu rapor zaten savcının verdiği kısıtlı belgeler ışığında hazırlandı. Üstelik sadece spor hukukuna dayalı bir rapor" diyerek Berk'in raporu neden istediği konusunda bir yorum yapamadı.



Türk futbolunu yakından ilgilendiren şike ve teşvik iddialarını takip eden özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Etik Kurulu raporunu istemesi, hukukçuları da şaşırttı.



Fenerbahçe'nin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtığı davada sarı-lacivertlilerin avukatlığını üstlenen Emin Özkurt, "Savcı raporu neden istemiş anlayabilmiş değilim. Çünkü bu rapor savcının gönderdiği kısıtlı bilgilerle hazırlandı. Üstelik sadece sportif kanaatler içeriyor. Hukuken bir anlam yüklemek zor. Acaba aynı kanaati mi taşıyoruz diye görmek istemiş olabilir. Belki de nasıl bir yorum yapıldığını anlama çabası" dedi.

‘Mahkeme belirleyecek’



Özkurt, bu talebin lehte ya da aleyhte olacağı yönünde bir yorum getirilemeyeceğini söyleyerek, "Unutmamalı ki, savcıların iddianamesi çok ağır ifadelerle dolu olsa da yargılamanın neticesine bakmak lazım. Nihayetinde savcı, kamu adına avukatlık yapan bir kimsedir, kamunun avukatıdır ve değerlendirmelerinin yerinde olup olmadığı, yargılama neticesi, savunmanın da görüşlerini aldıktan sonra mahkeme tarafından belirlenir. Türkiye'de açılan davaların yüzde 54'ü beraatle sonuçlanırken, bu rakam Avrupa'da yüzde 5, Japonya'da ise sadece yüzde 1... Bu da soruşturma titizliğini gösteriyor" dedi.

‘Bilirkişi değil’



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdürrahim Erol, Etik Kurulu'nun raporunun dayanağının zaten savcının verdiği belgeler olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:



"Üstelik Futbol Federasyonu açısından bile bağlayıcılığı olmayan bir rapor. Etik Kurulu raporunu bilirkişi raporu mahiyetinde de düşünemeyiz. Mahkeme isterse bilirkişi tayin eder, hangi maçların şike olup olmadığını sorgular."



