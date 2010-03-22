T24 LogoT24 Logo
Gündem

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal, değişiklik paketi için "Felakete götürür" değerlendirmesini yaptı.

22 Mart 2010 02:00

 T24- AKP'nin Anayasa paketine hukukçulardan farklı yönlerde eleştiriler geldi. Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, tasarıyı "mevcuta göre olumlu ama yeterli değil" sözleriyle yorumlarken, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal, "Felakete götürür" değerlendirmesini yaptı.



OSMAN CAN (Demokrasi ve Özgürlük için Yargıçlar ve Savcılar Birliği Eşbaşkanı / Anayasa Mahkemesi raportörü):

 Kapatma davaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın hazırladığı iddianameden sonra Meclis'e geleceğini, takdir doğrudan Meclis'in, politik mekanizmaların olmalı. Çünkü iddianameler Türkiye'de politik bir araç, ideolojik silah olarak kullanılıyor.  HSYK'ya üye seçiminde Meclis'in devre dışı bırakılması olumlu değil. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminde mevcut duruma göre çoğulculuk getiriliyor ama bu kompozisyon Avrupa'daki standartları birebir yansıtmıyor.  Taslak, mevcut durumdan daha olumlu ama arzuladığımız düzeyde değil.

 

DOÇ. DR: ÜMİT KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) : 

Bu değişiklikler felakete götürürür. Parti kapatmada Meclis'in devreye girmesi kuvvetleri ayrılığının ortadan kalkması demektir. Parti kapatma yargısal bir karar ve denetimdir. Yasama tasarrufuna bağlayamazsınız. Bunun adı kuvvetler birliği olur. Türkiye adım adım buraya gidiyor. Herşey yasamanın elinde toplanıyor.  Yürütme yasamayı da yutmuş halde. Herşeyi yürütmeye bırakıyorsunuz. Buna artık kimse hukuk devleti diyemez. Bunun amacının demokrasi olmadığı, yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve yargının bağlı hale getirilmesi olduğu çok açıktır.

 

Referanduma götürme kararında da aynı kötü niyeti görmek mümkün. Bunlar ayrı ayrı oylanmalı. Bu gerçek anlamda referandum olmayacak, hükümet için güvenoylaması olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24