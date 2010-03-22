HUKUKÇULAR NE DİYOR?

T24- AKP'nin Anayasa paketine hukukçulardan farklı yönlerde eleştiriler geldi. Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, tasarıyı "mevcuta göre olumlu ama yeterli değil" sözleriyle yorumlarken, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal, "Felakete götürür" değerlendirmesini yaptı.





OSMAN CAN (Demokrasi ve Özgürlük için Yargıçlar ve Savcılar Birliği Eşbaşkanı / Anayasa Mahkemesi raportörü):

Kapatma davaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın hazırladığı iddianameden sonra Meclis'e geleceğini, takdir doğrudan Meclis'in, politik mekanizmaların olmalı. Çünkü iddianameler Türkiye'de politik bir araç, ideolojik silah olarak kullanılıyor. HSYK'ya üye seçiminde Meclis'in devre dışı bırakılması olumlu değil. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminde mevcut duruma göre çoğulculuk getiriliyor ama bu kompozisyon Avrupa'daki standartları birebir yansıtmıyor. Taslak, mevcut durumdan daha olumlu ama arzuladığımız düzeyde değil.

DOÇ. DR: ÜMİT KOCASAKAL (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) :

Bu değişiklikler felakete götürürür. Parti kapatmada Meclis'in devreye girmesi kuvvetleri ayrılığının ortadan kalkması demektir. Parti kapatma yargısal bir karar ve denetimdir. Yasama tasarrufuna bağlayamazsınız. Bunun adı kuvvetler birliği olur. Türkiye adım adım buraya gidiyor. Herşey yasamanın elinde toplanıyor. Yürütme yasamayı da yutmuş halde. Herşeyi yürütmeye bırakıyorsunuz. Buna artık kimse hukuk devleti diyemez. Bunun amacının demokrasi olmadığı, yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve yargının bağlı hale getirilmesi olduğu çok açıktır.

Referanduma götürme kararında da aynı kötü niyeti görmek mümkün. Bunlar ayrı ayrı oylanmalı. Bu gerçek anlamda referandum olmayacak, hükümet için güvenoylaması olacak.