Hukukçular değerlendirdi: Britney Spears'ın mahkemede yaptığı konuşma vasiliğin sonlanması için yeterli olmayabilir

T24 Dış Haberler

Şarkıcı Britney Spears'ın 13 yıldır vasisi konumunda olan babası James Spears'la ilgili mahkemeye yaptığı açıklamalar hayranlarının ve medyanın ilgisini çekse de benzer davalarla ilgilenen hukukçular, Spears'ın sözlerinin vasiliğin sonlanması için verilen hukuk mücadelesine yetmeyebileceğini söyledi.

Euronews'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Britney Spears "Hayatımın kontrolünü geri istiyorum" diyerek mahkemeye verdiği ifadelerde özel hayatının, kariyerinin babasının kontrolünde olduğunu ve bunun sonlanmasını istediğini anlattı.

Spears'ın açıklamaları dünya genelinde ses getirse de avukatlar, hukuki mücadelenin daha uzun sürebileceğinin altını çizdi. Aile avukatı Peter Walzer, "Britney konuştuğunda tüm dünya dinledi. Bu harikaydı. Ancak yargıç bu anlatılanları dinler mi, vasiliği sonlandırır mı, bence hayır" dedi.

Davada ilk kez açıkça mahkeme önünde konuşan 39 yaşındaki Britney Spears babasını, daha çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçladı.

Spears'ın duygusal konuşmasını değerlendiren psikoloji alanında da uzmanlığı olan aile avukatı David Glass "Mahkemedeki sunumunun ona bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Sözleri kurşun gibi geldi. Düşünceler arasında hızla yer değiştirdi. Depresyonda olduğunu ve sürekli ağladığını kabul etti. Psikoloğu değilim ancak bu sözler potansiyel bri ruh sağlığı sorununa da işaret eder" dedi.

Varlıklar ve vasilikler üzerine uzmanlaşmış bir avukat olan Sarah Wentz ise "Yargıç ben olsam alarma geçerdim. Burada Spears'ın bahsettiği insan hakları ihlallerinin olup olmadığına ilişkin hızla bir inceleme başlatırdım" dedi.

Spears'ın 13 yıldır devam eden vasilik düzenlemesinden rahatsız olduğu konusunda yıllardır söylentiler vardı ve hayranları sosyal medya paylaşımlarından onun bu konudaki duyguları hakkında ipuçları çıkarmaya çalışıyordu. Spears, geçen haftaki duruşma gününe kadar bu konuda açıklama yapmamış, 20 dakikalık konuşmasının dünyayı etkilemesinin ardından ise Instagram hesabından "2 yıldır her şey normalmiş gibi davrandığım için özür dilerim" demişti.

TIKLAYIN - Britney Spears mahkemede konuştu: Hayatımı geri istiyorum