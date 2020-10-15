Hukukçular, AYM üyesi Yıldırım'ın, "ışıklar yanıyor" paylaşımını değerlendirdi: AKP döneminde atanan bu üye siyasilere ‘pas’ attı

Yerel mahkemenin hukuk dışına çıkarak AYM’nin Enis Berberoğlu kararına direnmesinin ardından AYM üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımında bulunması tartışma yarattı. Yıldırım, “demokrasi dışı bir imada bulunmadığını” açıklasa da hem iktidar hem muhalefet tepki gösterdi.

Hukukçular, “AKP döneminde atanan bu üye siyasilere ‘pas’ attı” dedi.

Eski Adalet Bakanı: Gereksiz yere gündemi değiştirme çabası

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AYM üyesinin paylaşımından sonra başlayan tartışmalara ilişkin konuşurken daha önce de AYM Başkanı Zühtü Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan “bisiklet” tartışmasını anımsattı. “Bu tartışmalar olmamalı” diyen Türk, “Vaktiyle kullanılan ‘Genelkurmay’ın ışıkları sabaha kadar yandı’ sözü üzerinden bir darbe çağrışımı yapıyorlar. Bu gereksiz bir çağrışım. Bundan AYM’nin darbe yapacağı sonucu çıkarılamaz. Böyle İçişleri Bakanlığı’nın da ışıkları yanıyor, bakanlık darbe mi yapacak? Bunlar gereksiz yere gündemi değiştirme çabalarıdır” ifadelerini kullandı.

"AYM siyaseti denetlemeyecekse kapatalım gidelim"

Bahçeli’nin AYM çağrısı gündemdeyken böyle bir olayın yaşanmasına dikkat çeken eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rişen Gültekin de, “Siyasi iktidar öyle bir yerde ki hukukun kırıntılarına bile tahammül edemiyor. AYM karar alınca ‘siyasi’ diyorlar. AYM’nin görevi zaten siyaseti denetlemek. AYM’ye ‘Beni denetleme’ diyorlar. Eğer denetleyemeyecekse kapatalım gidelim" dedi. Gültekin, "Bu kişinin paylaşımı siyasilere sanki ‘pas’ atmıştır" görüşünü dile getirdi.