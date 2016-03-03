Hukukçu Turgut Kazan: AYM iddianameyi istemez

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin MİT TIR’ları haberleri nedeniyle 92 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü serbest kalmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla ilgili yaptığı haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Gazetenin iddiasına göre, AYM başvuruyu değerlendirmeden önce savcılıktan 17 Aralık 2015 tarihine kadar tutuklulukla ilgili evrakları göndermesini istedi ancak iddianameyi istemedi. Eski İstanbul Baro Başkanı avukat Turgut Kazan, bu konuya ilişkin AYM bireysel başvurularında “iddianame incelemek” diye bir şey olmadığını söyledi. Kazan, “AYM mutlaka Adalet Bakanlığı’ndan görüş sormuştur. İddianame istenmez” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kazan, yargıya intikal etmiş olaylarda, savcılık aşamasında ya da dava yürürken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre tutuklama ve makul süreyi aşan yargılamalar açısından ihlaller doğabileceğini kaydetti. Bireysel başvuru sırasında hazırlanmış bir iddianame olmayabileceği ihtimalini de dile getiren Kazan, “Örneğin Türkiye’deki yargı işleyişinde 1 yıl sonra bile iddianame hazırlanabiliyor. Örneğin, tutuklama kurallara aykırı olabilir veya Türkiye’de 20 yıl-25 yıl süren davalar var. Tutuklama ya da uzun süren durumlarda AİHM’e de başvurulur. AİHM tutuklamayı inceler ya da yargılamanan makul sürede bitip bitmediğine bakar. Bu incelemelerin iddianameyle ilgisi yoktur. Tutuklama haksız olarak görülüyorsa onun ihlal olduğunu karar verilir. Bu yargılamanın yapılamayacağı, davanın düştüğü anlamına gelmez” dedi.

Dündar ve Gül’ün avukatları tutukluluğu 3 Aralık 2015’te AYM’ye taşımıştı. AYM bireysel başvuruları 17 Şubat 2016’da gündemine almış, aynı gün verdiği kararla da değerlendirmeyi Genel Kurul’a bırakmıştı.