Hukukçu Rona Aybay toprağa verildi

Dün yaşamını yitiren hukukçu, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. Rona Aybay (87) son 20 yıldır yaşadığı Bursa'nın İznik ilçesinde toprağa verildi.

Hukukçu, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. Rona Aybay, İznik’te Yeşil Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Aybay’ın cenazesine meslektaşları, akademisyenler ve sevenleri katıldı. Vasiyeti üzerine son 20 yıldır yaşadığı İznik’te toprağa verilen Aybay’ın ailesi taziyeleri kabul ederken, oğlu Ali Kartal Aybay “Babam Rona Aybay, çok sevilen hocaydı, hocaların hocasıydı” dedi.

Ali Kartal Aybay, şunları söyledi:

"Babam Rona Aybay, önemli görevlerde bulundu. Uluslararası yargıçlık yaptı. Hukukun gelişmesine çok katkıları oldu. Sayıları binlerce ifade edilen avukat yetiştirdi.

Kimi avukat olarak, kimi hoca olarak, kimi devletin en yüksek düzeyinde görev yapmış olarak. Son 20 yıldır İznik’te yaşıyordu. Burayı çok sevmişti. Kendi yurdu sanmıştı. Cenazesine Türkiye’nin bir çok yerinden gelen oldu. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabır diliyorum."

Rona Aybay kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak doktorasını tamamlayan Aybay, 1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk mastırını tamamladı.

1973 yılında öncelikle doçent ardından profesör unvanını alan Rona Aybay, ODTÜ’de Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulduğu 1996’dan kapandığı 2003’e kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıçlık görevlerinde de bulundu.

Aybay, 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırılmış ve yedi yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri döndü. Hukukçu, akademisyen ve yazar Rona Aybay, son olarak Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.