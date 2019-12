T24 - YÖK Genel Kurulu toplantısında Yatay Geçiş Yönetmeliği'ne son şekli verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, “Her isteyen her bölüme girebilecek mi?” sorusu üzerine “Hayır Öyle bir şey olabilir mi? Geçiş şartları üniversitelerin senatolarına bırakılıyor” yanıtını verdi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi.



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, toplantıda sadece bazı fakültelere dekan seçtiklerini ve Yatay Geçiş Yönetmeliği'ni görüştüklerini söyledi.



Bir gazetecinin, Yatay Geçiş Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, “Her isteyen her bölüme girebilecek mi?” sorusuna, Özcan, “Hayır. Öyle bir şey olabilir mi?” yanıtını verdi.





'Hukuka girmiş adamın tıbba gitmesi hayal'



Geçiş şartının üniversitelerin senatolarına bırakıldığını belirten Özcan, şöyle konuştu:



“Eğer öğrenci belli bir notu tutturursa mesela ortak dersler varsa 'ben psikolojiden tarihe geçmek istiyorum' derse psikoloji ile tarih arasında ortak dersler varsa o ortak derslerde aldığı puan notlarının ortalaması üniversitenin koyduğu kontenjanı tutturacak. Üniversiteler diyor ki 'ben 10 kişi, 5 kişi alıyorum'. Bu kontenjana girebilirse...



Bazı durumlarda üniversiteler arası geçiş yapacağı zaman üniversite sınavından aldığı not, yani giriş puanı, hepsi bunlar düşünülerek, kriter gibi kullanılarak geçiş müsaadesi verilecek. Mesela hukuka girmiş adamın tıppa gitmesi falan hayal.”



Özcan, “Bir öğrenci mesela tarih bölümüne girmişse kriterleri gerçekleştirmek şartıyla mühendislik fakültesine geçebilecek mi?” sorusu üzerine de, “Yedi yılda geçer. Yedi yılı alır o geçiş. O hazırlık derslerini alması, o, geçeceği bölümün bütün esas derslerini bitirmesi 10 yılına mal olur' dedi.



Bir gazetecinin, “Geçiş için çok talep olur mu?” sorusuna karşılık Özcan, “Zannetmiyorum' yanıtını verdi.



Bu düzenlemeden kimlerin faydalanabileceğini anlatan Özcan, “Üniversite sınavında tesadüfen yanlış seçim yapmış, esasında mesela endüstri mühendisliğine gitmek istiyor. Ama tutmuş metalürji mühendisliğine gitmiş veya başka yakın bir bölüme gitmiş, mesela matematiğe gitmiş ama kendisi endüstri okumak istiyor. O geçebilir” diye konuştu.



Özcan, “bu düzenlemenin daha önceki yönetmelikten ne farkı olduğu' sorusu üzerine de öğrencinin şartları tutturması halinde Gazi Üniversitesi'nden Ankara Üniversitesi'ne bölüm değiştirerek geçebileceğine işaret etti.



“Üniversiteden gelen kontenjan talepleri de ele alındı mı?” sorusu üzerine de Özcan, 'Kontenjanlarla ilgili bir şey yapmadık. Onun için vakıfların raporlarını tamamen gözden geçirip kategorize ediyoruz. Eksikleri olan, olmayan, daha eksikleri olanlar diye. O işi bitiremediğimiz için kontenjanlarla ilgili görüşemedik” dedi.





Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kenan Araz



“Başkent Üniversitesine rektör seçildi mi?”, “Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Araz mı?' sorusuna Özcan, “Biliyorsunuz zaten” yanıtını verdi.



YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca üniversite rektörlüğü için Prof. Dr. Kenan Araz'ın önerildiği ve bu ismin YÖK Genel Kurulunda rektörlük için uygun bulunduğu belirtildi.



Özcan ayrıca, Anayasa Mahkemesine YÖK kontenjanından seçilecek üye seçimi için de ilgili çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.