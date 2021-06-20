Hukuk ve iktisat mezunları zabıta olmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadrosuna başvurdu

Hâkim, savcı, avukat, kaymakam olmak için 4 yıllık fakülteleri bitiren mezunlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 250 kişilik zabıta kadrosuna başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, ataması yapılacak 150 zabıta memur adayı için üniversitelerin 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olma şartı aranıyor. 70 aday ise üniversitelerin mahalli idareler veya yerel yönetimler ön lisans programlarından mezun olanlar arasından seçilecek. 20 aday da çevre, çevre sağlığı, çevre koruma gibi ön lisans bölümleri mezunları arasından alınacak. 10 aday ise gıda teknolojisi ve gıda teknikerliği bölümlerinden mezun olanlar arasından seçilecek.