Hukuk savaşını kazandı, kınama cezasını kaldırdırttı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- İZMİR Bölge İdare Mahkemesi 2\'nci İdare Dava Dairesi, 1 günlük iş bırakma eylemine katılıp, görevine gitmediği gerekçesiyle Karesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni 36 yaşındaki Özgür Sarıbülbül hakkında verilen kınama cezasını oy çokluğuyla onaylayan Balıkesir İdare Mahkemesi\'nin kararını, görevin sendikal bir eylem olduğunu belirterek bozdu, cezayı iptal etti. O dönemde aynı zamanda Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı olan Sarıbülbül, kararın iş bırakma eymine katıldığı için kendisi gibi kınama cezası verilen diğer 100 öğretmen arkadaşı içinde emsal teşkil edeceğini söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 29 Ekim 2015\'te ülke genelinde, \'Savaşa hayır, barışı savunacağız\' sloganı ile 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Türkiye\'nin her yerinde olduğu gibi Balıkesir\'de de Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi üyelerinden bazıları 1 günlük iş bırakma eylemine katıldı. Milli Eğitim müdürlükleri eyleme katılıp, işi bırakanlar hakkında, aralarında Karesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni, dönemin Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Özgür Sarıbülbül\'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 öğretmene, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu\'nun 125/C-b maddesini içeren mazeretsiz olarak işe gelmeme gereği nedeniyle 30\'da 1 oranında maaş kesme cezası vermek yerine, kınama cezası verdi.

Evli ve 2 çocuk babası Özgür Sarıbülbül, kınama cezasının kaldırılması için Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne karşı Balkesir İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. İşlemin iptali istemiyle açılan davada Balıkesir idare Mahkemesi, \'Davacının mazeretsiz olarak göreve gelmeme fiilinin Devlet Memurları Kanunu\'nun ilgili hükümlerine aykırı olduğunu, kamu görevlilerinin grev hakkından söz edilmesinin mümkün olmadığını, mazeretsiz işe gitmediğini\' gerekçe göstererek ceza verilmesini oy çokluğuyla uygun gördü. Mahkemenin verdiği kararın haksız olduğunu savunan Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Özgür Sarıbülbül, İzmir Bölge İdare Mahkemesi\'ne itirazda bulundu.

ÜST MAHKEME KINAMA CEZASINI İPTAL ETTİ

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2\'nci İdare Dava Dairesi, Özgür Sarıbülbül\'ün davasını geçen 8 Kasım\'da oy çokluğu ile karara bağladı. Mahkemenin verdiği kararda, Sarıbülbül\'ün göreve gelmeme eyleminin sendikal faaliyet kapsamında, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem olduğunu, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını belirtilip, \"Balıkesir İdare Mahkemesi\'nce verilen kararın kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali gerekmektedir\" dedi.

Üst mahkemenin kendisini haklı bulup, verilen kınama cezasını kesin karar olarak iptal ettiğini belirten Sarıbülbül, bu kararın 1 günlük iş bırakma eylemine katıldığı için kendisi gibi kınama cezası verilen diğer öğretmen arkadaşlarının açtığı davalara da örnek oluşturacağını söyledi.



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