Hukuk reformunda yol haritası açıklanacak; hakkında uzaklaştırma kararı olanlar öfke kontrolü için rehabilitasyona alınacak

2 Mart’ta açıklanacak hukuk reformunda kadına karşı şiddetle mücadelenin de yol haritası var. Hakkında uzaklaştırma kararı olanlar öfke kontrolü için rehabilitasyona alınacak. Boşanma sürecinde taraflara ve çocuklara danışmanlık hizmeti verilecek.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı çalışmayla haklarında uzaklaştırma kararı verilenler başta olmak üzere, aile içi şiddet veya kadına karşı şiddet uygulayanların rehabilitasyonu sağlanacak. Öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi etkili programlar geliştirilecek. Boşanma sürecinde muhtemel şiddet vakalarının etkisini önlemek amacıyla dava sırasında ve sonrasında taraflara ve çocuklara danışmanlık hizmeti verilecek. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi imkânı getirilecek. Bu kadınların, adli yardım hizmetlerinden yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Cinsel saldırı mağduru kadınların ikincil örselenmelerini önlemek amacıyla, hastanelerde oluşturulan kadın destek birimleri yaygınlaştırılacak.

Aile içi şiddet bürolarında görevli savcılar ile tedbir kararlarına bakmakla görevli hâkimlere uygulama birliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitim verilecek. Yine, tehdit altındaki kadınların daha etkin korunmasını sağlamak için önleyici ve koruyucu kapasite arttırılacak. Bu kapsamda teknolojik imkânlardan da azami ölçüde yararlanılacak. Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri giderecek düzenlemeler yapılacak.