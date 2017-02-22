Hukuk Profesörü Mithat Sancar: Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi anayasa aykırı

Hukuk profesörü ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Figen Yüksekdağ’ın vekilliğinin düşürülmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Mithat Sancar, başbakanlık tezkeresinde Anayasa’nın 84. maddesine dayanarak HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü söyleyerek, “84. maddenin uygulanabilmesi için Anayasa’nın 76. maddesindeki şartların oluşması gerekiyor. 76. madde milletvekili seçilmeye engel durumları sıralıyor. İki grup suçtan söz ediyor: Terör eylemlerine katılmak, tahrik ve teşvik etmek. Bir de 1 yıl veya daha fazla ceza almak. Yüksekdağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ceza aldı. Propaganda ile tahrik ve teşvik aynı suçlar değildir. Ceza Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmişlerdir. Dolayısıyla bu maddenin kapsamına girmez. Ayrıca Yüksekdağ 10 ay ceza aldığı için 1 yıl ve daha fazla ceza şartını kapsamıyor. Apaçık Anayasa’ya aykıdır” dedi.



"Bu tezkerenin Genel Kurul'da okunması bile anayasa'yı ihlal"



Artı Gerçek’te yer alan habere göre, TBMM Başkanvekili’nin bu tezkereyi Genel Kurul’da okumasının bile Anayasa’yı ihlal olduğunu vurgulayan Sancar, “Okusa bile 84. maddedeki sonuç doğmaz. Yani milletvekilliği düşmez” şeklinde konuştu.



"Darbe hukuku yürürlükte"



“Darbe hukukunun yürürlükte olduğunu” savunan Sancar, şöyle devam etti:

“Ve her geçen gün bunun yeni bir aşaması uygulanıyor. Bir de bu partiyi de facto yani fiilen kapatma planı olduğunu gösteriyor. Hukuki yolu işletmeden kapatılma işlemiyle karşı karşıyayız. Herhalde resmen kapatma Avrupa’da ciddi bir fatura çıkaracağı için o yola gitmiyorlar. Fiilen bu yola gidiyorlar.”