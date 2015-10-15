Hukuk profesörü 4.5 milyon lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Telefon dolandırıcıları ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan'ı dolandırdı. Yurtcan, hesabındaki 4.5 milyon lirayı dolandırıcının verdiği hesaplara aktardı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin önde gelen ceza hukuku uzmanlarından Prof. Dr. Erdener Yurtcan’ı arayan bir dolandırıcı kendisini Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun olarak tanıttı. Yurtcan’a “Terör örgütü hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor, paranızı orada tutmayın, bize aktarın, biz de Merkez Bankası’na yatıracağız” dedi. Dolandırıcıya inanan Yurtcan, birkaç sefer de toplam 4.5 milyon lirasını dolandırıcının verdiği hesaplara yatırdı. Yurtcan’ın damadı durumdan şüphelenince gerçek ortaya çıktı.

Fakat Başsavcı Tosun ile konuştuğuna emin olan Yurtcan dolandırıldığına inanmak istemedi. Bunun üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri Başsavcı Fehmi Tosun ile iletişime geçti.

Tosun’un devreye girmesiyle Yurtcan dolandırıldığına ikna oldu. Dün akşam polise ifade veren Yurtcan başından geçenleri polise anlattı. Polis dolandırıcıları tespit etmek için çalışma başlattı. Hukuk alanında bir çok eseri olan Yurtcan’ın “Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Yargıcının Başvuru Kitabı” adlı 557 sayfalık bir çalışması da var.