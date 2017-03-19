Hukuk Öğrencileri Meclisi'nin standına saldırı girişimi!

Hukuk öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi'nin Üsküdar'daki standına 16 Nisan'da yapılması planlanan referandum için "Evet" çalışması yürütenler tarafından saldırı girişiminde bulundu.

Üsküdar'da ''Bana Anayasayı Sor!'' çalışmasına devam eden Hukuk Öğrencileri Meclisi'ne yan tarafta bulunan "Evet" çadırından bir grup önce bağırarak, slogan atarak sonra iterek fiziki saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında olay yerinde bulunan Hukuk Öğrencileri Meclisi üyesi Rojhat Tunç olayı şu şekilde anlattı:

Halkı bilgilendirme amaçlı anayasa değişikliği maddelerini objektif olarak anlatan ve onların sorunlarını cevaplayan hukuk fakültesi öğrencileriyiz. Bugün de çalışmalarımıza Üsküdar'da devam ediyorduk. İki kişi geldi anayasa değişikliğiyle ilgili sorularını sordu, biz de anlatmaya başladık. Bu sırada 'evet' çadırından elinde 'evet' gazetesi olan bir kişi bizi dinlemeye başladı. Zaman içerisinde bu kişinin yanına 'evet' çadırından başkaları da geldi. Bu ekip çok geçmeden 25-30 kişi oldular.

Rojhat Tunç saldırıların, halka anayasayı objektif olarak anlatmaktan korkanlar tarafından gerçekleştiğini belirtti.

Hukuk Öğrenciler Meclisi nedir?

İstanbul'da Hukuk öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi referandumda ''Bana Anayasayı Sor!'' çalışması yapıyorlar. Bilgi kirliliğinin önüne geçilir ve anayasa değişikliği teklifinin maddeleri karşılaştırmalı ve objektif bir şekilde anlatılırsa insanların “hayır” oyu kullanacağını düşündüklerini belirten öğrenciler sokakta açtıkları stantlarla ve kahve kahve gezerek çalışmalarını yapıyorlar.