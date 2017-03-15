Hukuk Öğrencileri Meclisi'nden referandum çalışması: Bana anayasayı sor!

İstanbul’da hukuk fakültesi öğrencileri tarafından kurulan “Hukuk Öğrencileri Meclisi” referandum çalışmalarına Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda çalışmalara başladı. Önünde “Bana Anayasayı Sor!” yazan önlükler giyen öğrenciler, gün boyu vatandaşlarla anayasa üzerine konuştu. Bağımsız bir şekilde çalışan Hukuk Öğrencileri Meclisi, halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bilgi kirliliğinin önüne geçilir ve anayasa değişikliği teklifinin maddeleri karşılaştırmalı ve objektif bir şekilde anlatılırsa insanların “hayır” oyu kullanacağını düşündüklerini belirten öğrenciler, çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdü.

“Biz bu halkın bugünler için okuttuğu hukuk öğrencileriyiz. Bu kritik süreçte, bugünün öğrencileri yarının hukukçuları olarak bize düşen görevin farkındayız” diyen öğrenciler, ilerleyen günlerde çalışmalarını farklı bölgelerde sıklaştırarak devam ettireceklerini belirttiler.



