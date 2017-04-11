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Hukuk Öğrencileri Meclisi, öğrencileri ücretsiz olarak sandık başına götürüyor: Favlama, oyla!

Hukuk Öğrencileri Meclisi “Favlama Oyla” diyerek oy kullanamayan öğrencileri, referandum oylaması için, ücretsiz otobüslerle sandığa götürüyor

11 Nisan 2017 21:42

16 Nisan’da gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumuna dair, “Bana Anayasayı Sor” kampanyasıyla ‘Evet/Hayır’ı telkin etmeden, insanlara referandumu hukuki sonuçlarıyla anlatan Hukuk Öğrencileri Meclisi, şimdi de çeşitli sebeplerle oy kullanamayacak olan öğrencileri “Favlama Oyla” diyerek sandığa götürüyor.

Bianet’te yer alan habere göre, sokakta çalışırken, referandumda oy kullanamayacak yüzde kırk beşlik kesimin 18-25 yaş arası öğrencilerden oluştuğunu gördüklerini söyleyen öğrenciler, kampanyaya bu doğrultuda başladıklarını belirtiyorlar.

Öğrenciler, “Favlama Oyla” kampanyası kapsamında, kendilerine ulaşan bütün öğrencileri, kendi oluşturdukları bütçenin de yardımıyla ücretsiz otobüslere yönlendiriyorlar. Birçok üniversitede sınavlar referanduma denk geldiği için otobüsler hafta başı olmadan şehre dönecek.

İstanbul’dan başka, İzmir, Kocaeli ve Ankara’da da çalışmalarını sürdüren Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin bu kampanyası öğrencilere yönelik olarak başlamış olsa da onlara ulaşan herkesi ücretsiz otobüslerle şehirlerine oy vermeye gönderebileceklerini söylüyorlar.

Meclis’te yer alan öğrenciler, kampanyayı daha çok insana ulaştırıp oy kullanımını arttırabilmek adına bir video da çektiler. Video bu akşam 20.00’da #FavlamaOyla hashtagiyle Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin Twitter hesabından yayınlanacak.

 

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