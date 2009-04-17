T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hukuk içinde çalışmaya devam edeceğiz'

"Ergenekon"da serbest bırakılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, hukuk sınırları içinde görev yaptıklarını söyledi.

17 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon"da serbest bırakılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, hukuk sınırları içinde görev yaptıklarını söyledi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet yaşaması yolunda bugüne kadar hukukun çizdiği sınırlar içinde nasıl görev yapmışsak, bundan sonra da aynı şekilde görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öztürk, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının soruları üzerine, yargılama süreci devam ettiği için gelişmeler hakkında açıklamada bulunamayacağını belirterek, "Bize sorulan bütün soruları cevaplandırdık. Mahkemeye sevk edilme gereği duyulmadan savcılık kendiliğinden bizi serbest bırakma kararı aldı" dedi.

İstanbul'da geçen süre içerisinde güvenlik birimleriyle beraber olduklarını ve iyi tavırları nedeniyle hepsine teşekkür ettiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Tek üzüldüğümüz nokta, bu sürenin üniversite açısında bir kayıp olması, Giresun kenti açısından bir kayıp olması. Bir de benimle beraber aynı iddia ile içeride tutulan rektör arkadaşlarımız hakkında mahkemenin tutuklama kararı vermesidir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşaması yolunda bugüne kadar hukukun çizdiği sınırlar içinde nasıl görev yapmışsak, bundan sonra da aynı şekilde görev yapmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24