'Hukuk içinde çalışmaya devam edeceğiz'

"Ergenekon"da serbest bırakılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk, hukuk sınırları içinde görev yaptıklarını söyledi.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet yaşaması yolunda bugüne kadar hukukun çizdiği sınırlar içinde nasıl görev yapmışsak, bundan sonra da aynı şekilde görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Öztürk, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının soruları üzerine, yargılama süreci devam ettiği için gelişmeler hakkında açıklamada bulunamayacağını belirterek, "Bize sorulan bütün soruları cevaplandırdık. Mahkemeye sevk edilme gereği duyulmadan savcılık kendiliğinden bizi serbest bırakma kararı aldı" dedi.



İstanbul'da geçen süre içerisinde güvenlik birimleriyle beraber olduklarını ve iyi tavırları nedeniyle hepsine teşekkür ettiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:



"İstanbul'da bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Tek üzüldüğümüz nokta, bu sürenin üniversite açısında bir kayıp olması, Giresun kenti açısından bir kayıp olması. Bir de benimle beraber aynı iddia ile içeride tutulan rektör arkadaşlarımız hakkında mahkemenin tutuklama kararı vermesidir. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşaması yolunda bugüne kadar hukukun çizdiği sınırlar içinde nasıl görev yapmışsak, bundan sonra da aynı şekilde görev yapmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz."

