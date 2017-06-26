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Hukuk fakültesi öğrencisi yaşamına son verdi

Geçen hafta ailesinin yanına geldiği ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi

26 Haziran 2017 15:04

Antalya'da, hukuk fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Can Özgüler, oturduğu 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi Şakrak Caddesi'ndeki olay, dün gece meydana geldi. 5'inci katta bulunan dairede ailesiyle oturan Can Özgüler, terastan kendini boşluğa bıraktı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Can Özgüler, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan, başına darbe alan Can Özgüler sabaha karşı yaşamını yitirdi.

KKTC'de bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğrenci olan Can Özgüler'in, geçen hafta ailesinin yanına geldiği ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

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