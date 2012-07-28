YÖK, Kosova'da açılan hukuk fakültesini tanımadı, öğrenciler ortada kaldı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kosova’da açtığı hukuk fakültesi öğrencilerini ortada bıraktı. Çift diploma vaadiyle öğrencilerden para alan fakülteyi YÖK de tanımadı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Hüseyin Altaş “YÖK’ten onay alırız zannediyorduk, olmadı” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, Bulgaristan’daki Avrupa Politeknik Üniversitesi’yle yaptığı protokolle Kosova’da açtığı Prizren Hukuk Fakültesi’ni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tanımadığı ortaya çıktı.

Ankara Hukuk’un reklamıyla çift diploma ve denklik vaadiyle Kosova’daki üniversiteye kayıt yaptıran 100 öğrenci, aylar sonra Kosova’da bir üniversite çalışanının “Dolandırıldınız” mailiyle soluğu adliyede aldı. Öğrenciler, panik içinde ailelerini aradı. Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş’la görüşen veli ve öğrenciler, “YÖK’ten onay alamadık. Çift diploma veremeyeceğiz. YÖK fakülteyi tanımıyor” yanıtını aldılar.

20 bin lira verdiler

Kosova’dan alacakları diplomanın Türkiye’de hiçbir geçerliliği olmadığını gören öğrenciler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundular. Öğrenciler, savcılıkta verdikleri ifadelerde, geçen yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin internet sitesi ile gazetelerdeki duyurulara göre, Kosova’daki eğitimin ardından son yılın eğitiminin Ankara’da verileceği ve öğrencilerin çift diploma sahibi olacağı vaadinde bulunulduğunu bildirdiler. Öğrencilerden biri Ankara Üniversitesi’nin bilgisi dahilinde yaklaşık 100 kişinin, üniversiteye giriş sınavı koşulu aranmadan, 20 bin lira ücret karşılığında kayıt yaptırdıklarını anlattı.

YÖK: Onayımız yok

YÖK yetkilileri de “Bizim bu fakülteyle ilgili denklik ve onayımız yok. Geçiş hakkı da yok. Öğrenciler haklarını hukuki yollarla arasınlar” dedi.

Dekan: Keşke reklam yapmasaydık

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, iddialarla ilgili olarak şunları söyledi:

“YÖK’ten onay alırız diye tahmin ediyorduk. Ama olmadı. Keşke büyük bir açıklama yaparak ‘Çift diploma veremeyeceğiz’ deseydik. Keşke bu konuda reklam yapmasaydık. Şu an itibariyle öğrencilerin bizimle hiçbir bağı yok. Diplomalarını da bizden almayacaklar.”

Bulgaristan’a kayıt olur

“YÖK, Bulgaristan’daki Avrupa Politeknik Üniversitesi’nin Hukuk Bölümü’nü de tanımıyordu. Fakülte olması gerektiğini bildirince, üniversite bölümü fakülteye çevrildi. Şimdi öğrenciler, bu fakülteye kayıt ettirilecek, oradan diploma alacak.”

Balıklama atladılar

“Maalesef öğrencilerin çoğunluğu Ankara Hukuk ismini duyunca balıklama atladılar. Ben uyardım. ‘Henüz YÖK’ten izin alamadık’ dedim. Öğrenciler ancak notları iyiyse, diğer üniversitelerde olduğu gibi Yatay Geçiş Sınavı’yla Ankara Hukuk’a geçebilir. Ama çift diploma verilmeyecek.”