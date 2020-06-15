T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hukuk doçenti evinde ölü bulundu

15 Haziran 2020 21:25

Erzincan’da kısa bir süre önce emekli olan ve yalnız yaşayan akademisyen Doç. Dr. Ayhan Uçar’ evinde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Aşağı Çarşı Mahallesi Çarşı TOKİ'de meydana geldi. Sağlık problemleri nedeniyle kısa bir süre önce Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ayrılarak emekli olan Doç. Dr. Ayhan Uçar’dan birkaç gündür haber alamayan yakınları evine gitti.

Yedek anahtarla eve giren Uçar’ın yakınları cesetle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemelerinin ardından Doç. Dr. Ayhan Uçar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uçar’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)

ETİKETLER

ayhan uçarerzincan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24