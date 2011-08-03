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Dünya

Hugo Chavez'in yeni imajı

Kanser tedavisi gören Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, yeni imajıyla halkın önüne çıktı.

03 Ağustos 2011 03:00

 T24 - Kanser tedavisi gören Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, kemoterapi nedeniyle dökülmeye başlayan saçlarıyla ilk kez halkın önüne çıktı.

BBC'nin haberine göre Chavez, Başkanlık Sarayı'nda televizyonda canlı yayımlanan bir toplantıda saçları için "yeni imajım" diyerek espri yaptı ve tedavisinin iyi gittiğini söyledi. Kemoterapiye geçen ay başlayan Chavez, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamıştı.


Hugo Chavez bakanlarıyla sohbet ederken, "Kemoterapi bütün vücuda saldırıyor. Saçların dökülmesi normal. Tedavinin işe yaradığına işaret ediyor" dedi.

Haziran ayında Küba'da ameliyat geçiren Hugo Chavez, geçen ay kemoterapi için yeniden bu ülkeye gitmişti.



Chavez, test sonuçlarına göre kötü huylu tömörü olmadığını ancak iki seans daha kemoterapi göreceğini belirtti. Hugo Chavez'in ne kanseri olduğu açıklanmadı. Geçen hafta 57 yaşına basan yeni hükümetin yemin töreninde son derece enerjik göründü.


1999'da iktidara gelen Chavez'in sağlık durumunun Aralık 2012'de yapılacak seçimlere katılmasına engel olabileceği yorumları yapılıyordu.


 

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