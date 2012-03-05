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Dünya

Hugo Chavez'in kanseri nüksetti

Chavez, kemoterapi tedavisine devam edeceğini belirtti

05 Mart 2012 13:05

 

T24 - Kanser tedavisi için Küba'ya gidip ikinci bir operasyon geçiren Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, bu ameliyatla alınan tümörün kanserli olduğunu açıkladı.

Geçen yıl habis bir tümörün çıkarıldığı yerdeki bir lezyon nedeniyle yeniden operasyon geçiren Chavez, kemoterapi tedavisine devam edeceğini de belirtti.
     
Chavez devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, geçen hafta Havana’da geçirdiği operasyonda alınan tümörün, teşhisi konan kanserin yeniden nüksetmesi nedeniyle oluştuğunu bildirdi.

Ameliyattan dokuz gün sonra ilk kez televizyona çıkan Chavez, buna karşın, sağlığı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

“Tümörün tamamen temizlendiğini” belirten Venezüella lideri, "Tıbbi değerlendirmeler olumlu ve hayati belirtiler çok iyi” ifadesini kullandı.

Chavez'in son geçirdiği ameliyattan sonra ilk ziyaretçisi, Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro olmuştu.

 

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