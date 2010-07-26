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Dünya

Hugo Chavez'den petrol resti

Venezuela lideri Hugo Chavez, komşusu Kolombiya'nın ülkesine saldırması durumunda ABD'ye petrol satışının durdurulacağını söyledi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Venezuela lideri Hugo Chavez, komşusu Kolombiya'nın ülkesine saldırması durumunda ABD'ye petrol satışının durdurulacağını söyledi.

Chavez, binlerce destekçisinin katıldığı mitingte yaptığı konuşmada, "Kolombiya tarafından veya Yankee imparatorluğunun (ABD'nin) desteklediği bir başka bölgeden Venezuela'ya bir askeri saldırı olursa ABD'ye petrol göndermeyi durduracağız. Onların rafinerilerine bir damla bile petrol göndermeyeceğiz" dedi.

Ülkesi ile Kolombiya arasındaki gerginliğin sorumlusu olarak ABD'yi gördüğünü dolaylı olarak dile getiren Chavez, gerginlik nedeniyle Küba'ya yapmayı planladığı ziyaretini ertelediğini söyledi.

Chavez, "Kolombiya'dan Venezuela'ya bir askeri saldırı olasılığının geçmiş döneme kıyasla bugün için daha yüksek olduğunu" da kaydetti.

Hugo Chavez, Bogota yönetiminin, Kolombiyalı gerilla liderlerinin Venezuela'da oldukları yönündeki açıklamasından sonra bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti.


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