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Dünya

Hugo Chavez: Rusya bizimle...

Chavez, 2 Rus bombardıman uçağının Venezüela'da bulunmasının, ABD'ye bir uyarı olduğunu, ayrıca ABD'nin kendisine yönelik suikast planının da ortaya çıkarı

11 Eylül 2008 03:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Rusya'ya ait 2 stratejik bombardıman uçağının Venezuela'da bulunmasının "ABD'ye bir uyarı" olduğunu bildirdi. Chavez yaptığı konuşmada, "Bu bir uyarıdır. Rusya bizimledir. Biz stratejik müttefikiz" dedi ve bunun ABD'ye bir mesaj olduğunu belirtti.



Bu arada, ABD bu durumu "çok yakından takip edeceklerini" kaydetti. Daha önce iki Rus bombardıman uçağının, Venezuela'da birkaç gün kalıp, tarafsız sular üzerinde eğitim uçuşu yapacakları ve ardından Rusya'daki üslerine dönecekleri açıklanmıştı  

Darbe planı engellendi 

Hugo Chavez televizyonda yaptığı açıklamada, kendisine karşı yeni bir darbe planının ortaya çıkarıldığını da açıkladı

Darbe planıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını belirten Chavez, bu kişileri; muhalifleri ve ABD'nin de desteğiyle kendisine suikast düzenlemeye çalışmakla suçladı. Bir grup eski ve yeni askeri yetkilinin, devlet başkanlığı uçağını havaya uçurmak veya devlet başkanlığı sarayını bombalamakla ilgili telefon görüşmelerinin açığa çıkarıldığını belirtti.

2002 yılında da bir darbe girişimi atlatan Chavez "Bunlar aynı darbe planlayıcıları" dedi. Chavez, darbecilerin "devlet başkanlığı uçağını havaya uçurmak veya saraya saldırmak için karadan havaya füze arayışı içinde olduklarını" söyledi.

Chavez, halen görevde olan bir koramiralle, eski subayların yer aldığını söylediği darbe girişimini soruşturması için savunma bakanlığına talimat verdiğini bildirdi.

Devlet televizyonunda program yapan Chavez'in yandaşı Mario Silva da, söz konusu telefon görüşmelerinin kayıtlarını televizyonda yayınladı. Silva, Koramiral Carlos Millan'la, Milli Muhafızlardan ve hava kuvvetlerinden iki eski subayın komplonun içinde olduğunu söyledi

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