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Dünya

Hugo Chavez Hilton oteline el koydu

14 Ekim 2009 02:59

Venezüella'nın sosyalist lideri Hugo Chavez, Nueva Esparta eyaletindeki Margarita Hilton otelini kamulaştırdı.

Chavez'in kamulaştırma kararnamesi, resmi gazetede yayınlandı. Gazeteye göre, eylül sonunda Güney Amerika-Afrika zirvesinin yapıldığı, 280 oda ve 210 süite sahip otel müştemilatıyla birlikte Venezüella devletinin mülkiyetine geçirildi. Otel için ne kadar ücret ödendiği belirtilmedi.

Otel ve otelin kullandığı marina, eyalette "turizm sektörünün sosyal gelişimini temin amacıyla" istimlak edildi.

Otel, 60'dan fazla ülkenin devlet başkanları ve temsilcilerini ağırlamıştı.

Chavez, daha önce de Karakas'taki Hilton oteline el koymuştu.

Venezüella'da son dört sene içinde elektrik, çimento, petrol, madencilik ve bankacılık gibi stratejik sektörlerde birçok kurum kamulaştırılmıştı.

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