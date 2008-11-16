Hugo Chavez: G-20 zaman kaybı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, dünya liderlerinin küresel mali krizi masaya yatıracakları G-20 zirvesinin ''zaman kaybından başka birşey olmadığını'' savundu.
Hugo Chavez, toplantının zaman kaybı olduğunu, çünkü yoksulların dışlandığını ve zirvenin ''soruna neden olan insanların evsahipliğinde'' düzenlendiğini ileri sürdü. 20 kurtarıcı Washington’da buluştuKriz zirvesinde pahalı şarap tartışması
Chavez, Washington'da yapılan toplantı için, ''Gerçekten, Washington'da ne yapacaklarını bilmiyorum, bunun bütün sorumlusu zaten evsahibi. Zamanlarını boşa harcayacaklar'' diye konuştu.
Kendileri gibi küçük ülkelere danışılmadığını ve görüşlerinin sorulmadığını belirten Chavez, ''Küçük ülkelerin biraraya gelecekleri bir toplantı için çağrı yapıyoruz. Küçük şeyler birleşerek büyük şeyler yaratır'' dedi.
ABD Başkanı George W. Bush'a daha önce de ''eşek, ayyaş, bay tehlike'' gibi hakaretler yönelten Chavez, bu kez de onu suçlayarak, ''Böyle bir başkan ne önerebilir ki? Bu büyük yıkıma neden olan başkan'' diye konuştu.