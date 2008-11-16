Hugo Chavez: G-20 zaman kaybı

20 kurtarıcı Washington’da buluştu

Kriz zirvesinde pahalı şarap tartışması

Hugo Chavez, toplantının zaman kaybı olduğunu, çünkü yoksulların dışlandığını ve zirvenin ''soruna neden olan insanların evsahipliğinde'' düzenlendiğini ileri sürdü.Chavez, Washington'da yapılan toplantı için, ''Gerçekten, Washington'da ne yapacaklarını bilmiyorum, bunun bütün sorumlusu zaten evsahibi. Zamanlarını boşa harcayacaklar'' diye konuştu.Kendileri gibi küçük ülkelere danışılmadığını ve görüşlerinin sorulmadığını belirten Chavez, ''Küçük ülkelerin biraraya gelecekleri bir toplantı için çağrı yapıyoruz. Küçük şeyler birleşerek büyük şeyler yaratır'' dedi.ABD Başkanı George W. Bush'a daha önce de ''eşek, ayyaş, bay tehlike'' gibi hakaretler yönelten Chavez, bu kez de onu suçlayarak, ''Böyle bir başkan ne önerebilir ki? Bu büyük yıkıma neden olan başkan'' diye konuştu.