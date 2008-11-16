T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hugo Chavez: G-20 zaman kaybı

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, dünya liderlerinin küresel mali krizi masaya yatıracakları G-20 zirvesinin ''zaman kaybından başka birşey olmadığını'' savundu.

16 Kasım 2008 02:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, dünya liderlerinin küresel mali krizi masaya yatıracakları G-20 zirvesinin ''zaman kaybından başka birşey olmadığını'' savundu.

Hugo Chavez, toplantının zaman kaybı olduğunu, çünkü yoksulların dışlandığını ve zirvenin ''soruna neden olan insanların evsahipliğinde'' düzenlendiğini ileri sürdü. 

20 kurtarıcı Washington’da buluştu

Kriz zirvesinde pahalı şarap tartışması

Chavez, Washington'da yapılan toplantı için, ''Gerçekten, Washington'da ne yapacaklarını bilmiyorum, bunun bütün sorumlusu zaten evsahibi. Zamanlarını boşa harcayacaklar'' diye konuştu.

Kendileri gibi küçük ülkelere danışılmadığını ve görüşlerinin sorulmadığını belirten Chavez, ''Küçük ülkelerin biraraya gelecekleri bir toplantı için çağrı yapıyoruz. Küçük şeyler birleşerek büyük şeyler yaratır'' dedi.

ABD Başkanı George W. Bush'a daha önce de ''eşek, ayyaş, bay tehlike'' gibi hakaretler yönelten Chavez, bu kez de onu suçlayarak, ''Böyle bir başkan ne önerebilir ki? Bu büyük yıkıma neden olan başkan'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24