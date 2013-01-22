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Dünya

Hugo Chavez evine geri dönüyor

Chavez, Hugo Chavez'in sağlık durumunun iyiye gitmeyi sürdürdüğünü söyledi

22 Ocak 2013 10:06

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kardeşlerinden Argenis Chavez, yaklaşık 6 hafta önce Küba'da kanser ameliyatı olan Venezuela liderinin önümüzdeki günlerde evine dönmesinin beklendiğini söyledi.

AP'ye açıklamada bulunan Argenis Chavez, Hugo Chavez'in sağlık durumunun iyiye gitmeyi sürdürdüğünü, sağlık ekibinin kararına bağlı olsa da ağabeyinin "önümüzdeki günlerde" Venezuela'ya dönmesinin beklendiğini kaydetti.

Argenis Chavez, Havana'da ağabeyini gördüğünü ve onunla konuştuğunu belirtti ancak ayrıntılı açıklamada bulunmadı.

2011'den bu yana kanserle mücadele eden Hugo Chavez, en son dördüncü ameliyatı için Küba'ya gittiği 10 Aralık 2012'de halkın karşısına çıkmıştı.

Muhalefet lideri Henrique Capriles ise Devlet Başkanı Hugo Chavez'e toplum karşısına çıkma ve halkla konuşma çağrısında bulunmuş, Elias Jaua'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasından sonra, "Devlet Başkanı kararname imzalayabiliyorsa onu halkın karşısına çıkmaya ve Venezuelalılarla konuşmaya çağırıyorum" demişti.

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