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Dünya

Hugo Chavez: Yeniden akbaba gibi uçacağım

Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba'da geçirdiği ikinci ameliyattan sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj verdi.

01 Mart 2012 13:47

 

T24 - Kanser nedeniyle ikinci kez ameliyat olan Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba'da geçirdiği ikinci ameliyattan sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj verdi. Chavez, "Yeniden bir akbaba gibi uçmaya başlıyorum" yazdı.

Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez'e geçen yıl pelvis apsesi konmuş ve geçtiğimiz Haziran ayında Küba'da bir ameliyat geçirmişti. Bu ameliyatın ardından kanseri yendiğini açıklayan 57 yaşındaki Chavez'in hastalığı geçtiğimiz günlerde yine nüksetti ve yeni bir lezyon keşfedildi. Bunun ardından Küba'da ikinci kez ameliyat geçiren Chavez, kendine gelir gelmez, Twitter'dan mesaj yazdı: "Yeniden bir akbaba gibi uçmaya başlıyorum"

2.5 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından doktorlarına da teşekkür eden Chavez, ekledi: "Venceremos!" (Kazanacağız)

 

 

 

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