T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hugo Chavez: "Petrol fiyatı adil"

Gustav tropikal fırtınası petrol fiyatını 119 dolara yaklaştırdı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ise petrol fiyatının adil olduğunu söyledi.

28 Ağustos 2008 03:00

Chavez, televizyonda yaptığı konuşmada, "Petrol benim için adil bir fiyatta istikrara kavuşuyor, varilinin 100 dolar olması iyi. Fiyatın istikrara kavuşmasını ve arzın güvenliğini yakından izleyeceğiz" dedi.

Petrol Bakanı Rafael Ramirez de fiyatın "mantıklı bir seviyede" istikrara kavuştuğunu ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), gelecek ay yapacağı toplantıda üretim seviyesini sürdürmesi ya da muhtemelen kısması gerektiğini belirtti.

Ramirez, "Bu toplantıda fiyat eğiliminin ne olacağını göreceğiz. Fiyat aşağı doğru geliyor, ancak mantıklı görünen bir dilimde istikrara kavuştu. Venezuela'nın teklifi (üretim seviyesinin) sürdürülmesi. Ancak üretimin azaltılması gibi bir fikir ve anlaşma olursa, biz buna uyarız" diye konuştu.

Petrol fiyatı yükselişini sürdürüyor

Bu arada kasırgadan tropikal fırtınaya dönüşen "Gustav" yüzünden uluslararası piyasalarda
petrol fiyatı dördüncü günde de yükselişini sürdürüyor.

ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi dün 1,88 dolar yükseldikten sonra bugün de79 sent artarak 118,94 dolor oldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 85 sent artışla 117,07 dolara çıktı. Son üç günde petrol fiyatı 3,56 dolar yükseldi.

Petrolün fiyatının artmasında Gustav tropikal fırtınasının ABD'nin petrol üretiminin yüzde 25 ve doğal gaz üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Meksika Körfezi'ndeki faaliyetleri olumsuz etkileyeceği kaygıları etkili oluyor.

Pazartesi günü Meksika Körfezi'ni vurması beklenen Gustav, Meksika Körfezi'nde ABD petrol üretiminin yüzde 85'ini tehdit ediyor.

Gustav'ın tekrar güçlenerek Meksika Körfezi'ni 3'üncü kategori kasırgası olarak vurması halinde, bu 2005 yılından bu yana Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz üretim tesislerini tehdit eden ilk önemli kasırga olabilir. Üç yıl önce Katrina ve Rita kasırgaları bölgedeki üretimi olumsuz etkilemişti.

Meksika Körfezi'ndeki en büyük üretici Hollandalı petrol şirketi Shell'in, bölgedeki petrol üretiminin bugün etkilenmeye başlayabileceği ve Cumartesi gününe kadar 1300 işçisinin bölgeden tahliye edilmesinin beklendiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24