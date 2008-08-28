Hugo Chavez: "Petrol fiyatı adil"

Chavez, televizyonda yaptığı konuşmada, "Petrol benim için adil bir fiyatta istikrara kavuşuyor, varilinin 100 dolar olması iyi. Fiyatın istikrara kavuşmasını ve arzın güvenliğini yakından izleyeceğiz" dedi.



Petrol Bakanı Rafael Ramirez de fiyatın "mantıklı bir seviyede" istikrara kavuştuğunu ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), gelecek ay yapacağı toplantıda üretim seviyesini sürdürmesi ya da muhtemelen kısması gerektiğini belirtti.



Ramirez, "Bu toplantıda fiyat eğiliminin ne olacağını göreceğiz. Fiyat aşağı doğru geliyor, ancak mantıklı görünen bir dilimde istikrara kavuştu. Venezuela'nın teklifi (üretim seviyesinin) sürdürülmesi. Ancak üretimin azaltılması gibi bir fikir ve anlaşma olursa, biz buna uyarız" diye konuştu.



Petrol fiyatı yükselişini sürdürüyor



Bu arada kasırgadan tropikal fırtınaya dönüşen "Gustav" yüzünden uluslararası piyasalarda

petrol fiyatı dördüncü günde de yükselişini sürdürüyor.



ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi dün 1,88 dolar yükseldikten sonra bugün de79 sent artarak 118,94 dolor oldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 85 sent artışla 117,07 dolara çıktı. Son üç günde petrol fiyatı 3,56 dolar yükseldi.



Petrolün fiyatının artmasında Gustav tropikal fırtınasının ABD'nin petrol üretiminin yüzde 25 ve doğal gaz üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Meksika Körfezi'ndeki faaliyetleri olumsuz etkileyeceği kaygıları etkili oluyor.



Pazartesi günü Meksika Körfezi'ni vurması beklenen Gustav, Meksika Körfezi'nde ABD petrol üretiminin yüzde 85'ini tehdit ediyor.



Gustav'ın tekrar güçlenerek Meksika Körfezi'ni 3'üncü kategori kasırgası olarak vurması halinde, bu 2005 yılından bu yana Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz üretim tesislerini tehdit eden ilk önemli kasırga olabilir. Üç yıl önce Katrina ve Rita kasırgaları bölgedeki üretimi olumsuz etkilemişti.



Meksika Körfezi'ndeki en büyük üretici Hollandalı petrol şirketi Shell'in, bölgedeki petrol üretiminin bugün etkilenmeye başlayabileceği ve Cumartesi gününe kadar 1300 işçisinin bölgeden tahliye edilmesinin beklendiği belirtildi.

