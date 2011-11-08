Hugo Boss rekor kırıyor



Fulya Canşen



Lüks Alman giyim markası Hogo Boss ciro rekoru kırdı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde markanın cirosu 615 milyon Euro’ya ulaştı.



Dünya konjonktüründeki düşüş Almanya’nın üçüncü büyük modaevi Hugo Boss’u durduramıyor. Boss, 2011’in ilk üç çeyreğinde cirosunu 615 milyon Euro’ya çıkararak rekor kırdı. Marka, geçen yıl aynı dönemdeki kazancına oranla cirosunu %16 arttırmış oldu. Şirketin işletme karı da %18 yani, 117 milyon Euro civarında arttı. Hugo Boss’un başarısı faiz harcamalarına da yansıdı. Boss, faiz harcamalarını %30’a düşürerek, 120 milyon Euro seviyesine taşıdı. Böylece 2011 Hugo Boss için şimdiden rekor yılı oldu ve Burberry, Ralph Lauren ya da Marc O'Polo gibi başarılı markalar karşısında rekabet gücünü de arttırmış oldu.

Hugo Boss’un Yönetim Kurulu Başkanı Claus-Dietrich Lahrs, 2011’i rekor ciro ile bitireceklerine kesin gözüyle baktıklarını, önümüzdeki yıl da markanın başarısının devam edeceğini söyledi.