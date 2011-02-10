-HUGO ALMEİDA: ''İYİLEŞMEYİ UMUYORUZ'' MADRİD (A.A) - 10.02.2011 - Şenhan Bolelli - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Hugo Almeida, İspanyol Marca gazetesinde yeralan demecinde, Beşiktaş olarak ligde çok iyi durumda olmadıklarını söyledi. Almeida, ''Çok iyi gitmiyoruz, beşinciyiz, ama ligin kalan maçlarında iyileşmeyi umuyoruz'' dedi. ''Real Madrid'de oynamak dünyadaki her futbolcunun hoşuna gider. Kimbilir belki de gelecekte bunu gerçeğe dönüştürebilirim'' diye konuşan 26 yaşındaki Almeida, ''bu hedefini gerçekleştirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini'' vurguladı. Türkiye'de İspanyol ligini ve Cristiano Ronaldo-Lionel Messi rekabetini televizyondan izlediğini anlatan Portekizli futbolcu, ''Hiç şüphe yok ki Cristiano, Messi'den daha iyi. Her ikisi de büyük futbolcular, ama Cristiano daha iyi. Çünkü takımı için kader anlarında sonucu çok daha fazla belirliyor. Ayrıca Cristiano, Messi gibi yanında çok büyük bir takıma sahip değil. Arjantinli futbolcu, İspanya'yı dünya şampiyonu yapan bir Barcelona orta sahasına sahip. Bu ona yardımcı oluyor. Cristiano, Madrid'de tüm golleri atıyor, ama eğer Barcelona'da oynasaydı Madrid'dekinden daha fazla gol atardı'' ifadelerini kullandı.