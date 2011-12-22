Hugo Almeida'dan sevgilerle

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 37. dakikada Almeida kaydetti.2. dakikada soldan Sivok'un ortaladığı topa ceza sahası içinde Ekrem Dağ'ın sert şutunda, kaleci Orkun Usak köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak kornere çeldi.6. dakikada yine sol kanattan bu kez Edu'nun ortaladığı topla kale önünde buluşan Ekrem Dağ, ilk hamlesinde vuramadığı meşin yuvarlağı ikinci hamlesinde oldukça müsait bir durumda üsten auta gönderdi.9. dakikada Edu'nun ara pasıyla Kardemir Karabükspor defansının arkasına sarkan Almeida'nın sol çaprazda yerden vuruşunda, kaleci Orkun Usak iki hamlede topu kontrol etti.20. dakikada soldan Fernandes'in kullanığı kornerde, Shelton'un kafayla uzaklaştıramaya çalıştığı top ceza sahası önünde Ekrem Dağ'ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Orkun Usak meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.27. dakikada sağdan Hilbert'in ortasında ceza sahası önünde topu önüne indiren Edu oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.28. dakikada Fernandes'in pasıyla defansın arkasına sarkan Ekrem kaleciyle karşı karşıya kalırken, kalesini terk ederek açıyı kapatan Orkun Usak, bu oyuncunun vuruşunda topu iki hamlede kontrol etti.31. dakikada sağdan Hilbert'in yaptığı uzun ortada, arka direkte iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta gitti.35. dakikada Hilbert'in sağdan yaptığı ve yerden giden ortasında, ceza sahası dışından Veli Kavaklak'ın şutu sonrası Orkun Uşak yatarak topu kontrol etti.37. dakikada Beşiktaş, Almeida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes'in ara pasıyla soldan hareketlenen İsmail Köybaşı'nın ortası sonrası kale önünde iyi yükselen Almeida, yakın mesafeden kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.Beşiktaş, bu golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.75. daikada sağdan ceza sahasına giren Hilbert'in pasında topu önüne alan Veli Kavlak'ın dönerek vuruşunda, top savunmaya çarparak oyunda kaldı.77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal'ın vuruşundan önce Hilbert ve Egemen Korkmaz müdahale ederken, tehlike önlenmesine karşın iki siyah-beyazlı oyuncu birbirleriyle çarpışmaları nedeniyle kısa süreli sakatlık yaşadılar.81. dakikada soldan ceza sahasına giren İsmail Köybaşı'nın sert vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleci Orkun Usak'da kaldı.87. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Hilbert'in ortasında, kale önünde bomboş durumda Veli Kavlak kafasıyla istediği gibi bir vuruş yapamayarak topu yandan az farkla auta attı.90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası dışında yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü.Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Stat: Fiyapı İnönüHakemler: Barış Şimşek, Cem Satman, Mehmet MetinBeşiktaş: Cenk Gönen, Hilbert, Sivok, Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ (Dk. 58 Necip Uysal), Ernst, Fernandes, Veli Kavlak (Dk. 90+2 Tanju Kayhan), Edu, Almeida (Dk. 71 Mustafa Pektemek)Kardemir Karabükspor: Orkun Usak, Hamza Çakır, Muhammet Özdin, Nikolic, Seric, Erdem Özgenç, Ragued, Bilal Kısa (Dk. 54 Birol Hikmet), Seric, Shelton (Dk. 85 Ali Kuçik), İlhan Parlak (Dk. 54 Mehmet Batdal)Gol: Dk. 37 Almeida (Beşiktaş)Sarı Kartlar: Dk. 14 Sivok, Dk. 47 Almeida (Beşiktaş) Dk. 47 Muhammet Özdin, Dk. 72 Nikolic, Dk. 74 Birol Hikmet, Dk. 83 Shelton (Kardemir Karabükspor)